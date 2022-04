Eigentlich kennen die Fans January Jones (44) stets topgestylt – aber auch bei der US-amerikanischen Schauspielerin läuft nicht immer alles nach Plan! Die Mutter eines Sohnes präsentiert auf dem Red Carpet und auf Social Media normalerweise regelmäßig trendige Looks und coole Frisuren. Jetzt überraschte die Mad Men-Darstellerin ihre Supporter allerdings mit einem ziemlich ungewohnten Anblick: Januarys neuestes Haar-Makeover ging wohl etwas in die Hose...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte January jetzt ein Foto, auf dem sie total unverblümt ihren missglückten Style zur Schau stellt: Offenbar hat die "Unknown Identity"-Darstellerin versucht, ihre Haare ganz bequem über Nacht zu locken – doch die Aktion ging nach hinten los. "Seid vorsichtig, wenn ihr nachts Lockenwickler tragt! Seid sehr vorsichtig!", warnte die 44-Jährige ihre Community deshalb.

So viel Ehrlichkeit und Humor kam bei Januarys Fans gut an – in der Kommentarspalte hinterließen sie ihrem Idol zahlreiche Nachrichten und lachende Emojis. "Ich kann das so gut nachempfinden!", "Na ja, genügend Volumen hast du jedenfalls", oder auch: "Der perfekte Look für eine 80er-Jahre-Party", amüsierten sich beispielsweise drei Supporter.

Getty Images January Jones im November 2021 in Los Angeles

Getty Images January Jones, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images January Jones im März 2020

