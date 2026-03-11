Jeremy Renner ist angeblich in skandalösen Betrug verwickelt

Jeremy Renner (55) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Die 56-jährige Marnie Reeves, die mit Jeremy zur Schule ging, hat eine Klage gegen den Hollywoodstar eingereicht und wirft ihm vor, sie in einen Romantik-Betrug verwickelt zu haben, bei dem sie fast 20.000 Euro verloren haben soll. Die Frau, die nach eigenen Angaben frisch aus einer 20-jährigen Ehe kam, behauptet, sie habe im April 2023 einen Beitrag auf Jeremys offiziellem Instagram-Account geliked, als sich der Schauspieler von seinem schweren Schneeräumunfall erholte. Daraufhin sei sie von einem nicht verifizierten Account kontaktiert worden, der vorgab, Jeremy zu sein. Die beiden sollen sich laut Marnies Aussage von April bis August 2023 nahezu täglich über WhatsApp ausgetauscht und dabei auch intime Nachrichten verschickt haben. In ihrer im Dezember 2024 eingereichten Klageschrift erklärte Marnie gegenüber dem Gericht, sie sei "mental krank" geworden und habe ein Jahr lang kaum essen können.

Jeremy bestreitet die Vorwürfe vehement. Seine Anwälte erklärten in Gerichtsdokumenten, die der Daily Mail exklusiv vorliegen, dass der Schauspieler niemals mit Marnie gesprochen habe und sie Opfer eines Internet-Betrügers geworden sei, der seinen Namen für finanzielle Zwecke missbraucht habe. "Dieser Fall dreht sich nicht um etwas, das Jeremy Renner getan hat", so die Anwälte. "Es ist nichts weiter als ein leichtfertiger Rechtsstreit, der vollständig auf dem selbst erzeugten Glauben der Klägerin basiert, dass sie eine romantische Beziehung mit dem Beklagten hatte - ein Glaube, der keine faktische Grundlage hat." Marnie hatte über einen Mittelmann namens Lasse Larsson Zahlungen geleistet, um angeblich weiter mit Jeremy kommunizieren zu können. Jeremys Anwalt Marty Singer bezeichnete die Klage als "eine der lächerlichsten Klagen" seiner über 40-jährigen Karriere und kündigte an, einen Antrag auf Abweisung zu stellen.

Tatsächlich scheint Jeremy bereits seit Jahren Opfer von Betrügern zu sein, die seinen Namen für Romance Scams nutzen. Bereits 2019 warnte eine Crime-Stoppers-Gruppe auf Facebook vor Personen, die sich als der Avengers-Star ausgeben, um Frauen über soziale Medien zu betrügen. Jeremy selbst machte im vergangenen Jahr über seinen verifizierten Facebook-Account auf die Betrugsmasche aufmerksam und schrieb: "Seid vorsichtig. Ich werde niemals nach Geld fragen. Betrüger wollen Geld. Sie werden meine Fotos, gefälschte Ausweise, Videos und KI-Sprachnachrichten verwenden, um an euer Geld zu kommen." Marnie hingegen bleibt bei ihrer Überzeugung, dass tatsächlich Jeremy hinter dem Betrug steckt, und behauptet, er habe mit Familienmitgliedern zusammengearbeitet. Der Prozess soll im August 2026 vor einem kalifornischen Gericht beginnen, sofern ein Richter die Klage nicht vorher abweist.

Getty Images Jeremy Renner, Mai 2025

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit dem Schneemobil

Getty Images Der Cast von "Avengers: Endgame" am Chinese Theatre in Hollywood 2019