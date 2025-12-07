Nach "Tarzan": Das sind Alexander Klaws' Karrierepläne

Alexander Klaws (42) verabschiedet sich von einer großen Ära: Nach 15 Jahren in der Rolle des Tarzan beim Disney-Musical "Tarzan" wird der Sänger und Schauspieler nun ein letztes Mal auf der Bühne als Dschungelkönig zu sehen sein. Gemeinsam mit seiner Frau Nadja Scheiwiller (40), die er einst während des Musicals kennenlernte, erlebte er eine besonders emotionale Premiere in Hamburg. "Sehr emotional, sehr schön, absurd und einfach emotional", beschrieb Nadja die Gefühle des Abends. Für Alexander ist es vor allem ein Moment der Dankbarkeit und des Stolzes, wie er OK! verriet: "Nach jedem Ende kommt ein neuer Anfang."

Und auf diesen neuen Anfang freut sich Alexander bereits sehr. Konkrete Details über seine kommenden Projekte wollte der Künstler zwar noch nicht preisgeben, doch Fans können sich offenbar auf einiges gefasst machen. In nächster Zeit stehen für ihn unter anderem Weihnachtskonzerte und das Stück "Winnetou im Tal des Todes" an. Darüber hinaus deutete der 42-Jährige an, dass noch viele weitere Projekte in Planung seien, über die er jedoch noch nicht sprechen dürfe. "Ich halte euch auf dem Laufenden", versprach Alexander und gab sich gespannt und voller Vorfreude auf die Zukunft.

Auch ein mögliches Comeback im Fernsehen schließt Alexander nicht aus, jedoch nur, wenn die Herausforderung stimmt. "Die TV-Landschaft ist ja immer da", erklärte er und machte deutlich, dass er für inspirierende und reizvolle Projekte offen sei. Seine Rückkehr zu Formaten wie Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany als Juror steht dabei durchaus im Raum, unter der Bedingung, dass er seinen Ideen freien Lauf lassen kann. Doch eines stellt er klar: Reality-TV wie Promi Big Brother oder das Dschungelcamp ist für ihn absolut tabu. "Auf gar keinen Fall!", betonte der Musiker mit Nachdruck. Neben der Bühne genießt er auch sein Familienleben, in dem er liebevoll angekommen scheint.

Getty Images Sänger Alexander Klaws

THÜRINGEN PRESS Alexander Klaws im Musical "Tarzan"

Thomas Burg/ Action Press Alexander Klaws und seine Frau Nadja

Alexander Klaws, Sänger