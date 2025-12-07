Ohne Baum: So feiert TV-Star Patrick Müller Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür, und während viele Familien den festlichen Christbaum schmücken, geht es bei Patrick Müller (37) etwas anders zu. Der Schauspieler erzählt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Joy (34) und den drei Kindern traditionell auf einen Weihnachtsbaum verzichtet. "Eine Woche vor Heiligabend suchen wir uns irgendeine Pflanze in der Wohnung aus und die wird dann geschmückt, weil wir einen Weg gesucht und gefunden haben, um eben keinen Tannenbaum in die Wohnung zu holen", verrät der Unter uns-Star im RTL-Interview.

Den Kindern des Fernsehgesichts gefällt diese unkonventionelle Tradition supergut. Obendrein sorgen zauberhafte Wesen im Hause Müller für eine aufregende Weihnachtszeit. "Dieses Jahr habe ich vor, einen Weihnachtselfen im Haus zu platzieren", erzählt der Familienvater dem Privatsender. Dafür werde er eine kleine Tür an einer Wand anbringen und sich nachts lustige Szenarien überlegen, in die der Elf hineingerät. "Ich habe da einiges vor", berichtet der TV-Star mit einem Lächeln.

Im Interview teilt der 37-Jährige auch Eindrücke aus seiner Rolle Tobias in der Serie "Unter uns". Das vergangene Jahr beschreibt er als emotionale Achterbahnfahrt, die für viele bewegende Momente sorgte. Von lustigen Szenen bis zu dramatischen Höhepunkten war alles dabei. Für 2026 hofft Patrick auf ein ruhigeres Jahr für Tobias. "Ich würde mir wünschen, dass er sich mal wieder richtig umschauen kann und sein ganzes Leben um sich herum auch mal wieder richtig wahrnimmt", sagte er. Zudem hofft Patrick auf eine neue Liebe für seinen Seriencharakter.

Patrick Müller, Schauspieler

Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller, Schauspielerpaar

Patrick Müller als "Unter uns"-Figur Tobias Lassner

