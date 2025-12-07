"Reality Backpackers"-Ausstrahlung: Marlisa Rudzio hat Angst

Marlisa Rudzio (36) schlägt Alarm vor der TV-Premiere: Die Social-Media-Bekanntheit ist Teil der neuen Staffel von Reality Backpackers und spricht offen über ihre Sorgen. Im Gespräch mit Promiflash erzählt Marlisa, dass ihr Freund William Raab die Ausstrahlung mit gemischten Gefühlen erwartet. Der Start steht bevor, die Reise führte durch ungefilterte Situationen, und genau das macht ihr zu schaffen. "Da kommt eine sehr schlimme Seite von mir raus", sagt Marlisa in dem Interview. Sie hofft, dass William nach dem TV-Abenteuer zu ihr steht und ihre Reaktionen einordnen kann. Der Partner selbst mischt sich ein – und kündigt bereits an, die brisantesten Momente festhalten zu wollen.

Mehr als einmal betont Marlisa, dass die Dreharbeiten sie an Grenzen geführt haben. "Ich glaube, die schlimmste Seite, die man so von mir sehen kann. Und ich hoffe, er liebt mich trotzdem danach noch und akzeptiert mich", erklärt sie gegenüber Promiflash. William nimmt es mit einer Mischung aus Humor und Kontrolle: "Ich werde mir alles screenshotten oder irgendwie mit einem Video rausschneiden und immer, wenn sie irgendwie so was bei mir macht, dann zeige ich ihr das", sagt er dem Portal. Für Marlisa war die Erfahrung offenbar belastend, sie habe ihm bereits zu Hause versucht klarzumachen, wie heftig einzelne Situationen für sie gewesen seien. William stellt zudem klar, dass er vieles aus dem Zusammenleben schon kenne: "Eigentlich habe ich es ja schon gesehen", betont er.

Reality Backpackers setzt auf Dynamik in Duos, spontane Routen und eine Prise Konkurrenzgeist – ein Format, das Charaktere schnell an die Oberfläche holt. Neben Veteranen der Szene wie Kate Merlan (38) sind in der neuen Runde auch frische Gesichter dabei, die das Abenteuer mit Rucksack und Kamera suchen. Für Marlisa bedeutet das Projekt nicht nur Bildschirmpräsenz, sondern vor allem eine Bewährungsprobe im Privaten: Sie und ihr Freund pflegen eine Beziehung, die viel miteinander teilt, auch abseits von Likes und Stories.

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Imago Marlisa und William im Oktober 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"