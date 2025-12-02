Royals
Das ist der Cast der neuen Staffel "Reality Backpackers"
Das ist der Cast der neuen Staffel "Reality Backpackers"

Ab dem 16. Dezember heißt es bei Joyn wieder Rucksack auf – Reality Backpackers geht in eine neue Runde und verspricht mit vier zufällig zusammengewürfelten Promi-Duos eine Menge Unterhaltung. Auf Instagram verkündet der Sender nun die einzelnen Kandidaten: Neben Reality-Legenden wie Chris Töpperwien (51) und Kate Merlan (38) wagen unter anderem auch die TV-Sternchen – und aktuellen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten – Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann das Abenteuer.

Für Elsa Latifaj bringt die Zeit in Peru eine Premiere mit sich. "Das ist das erste Mal, dass ich Wanderschuhe anhabe", gestand die Ex-GNTM-Kandidatin gegenüber Joyn. Daymian Weiß hingegen will zeigen, dass er ein Outdoor-Profi ist: "Ich habe keine Angst vor der Natur – die Natur hat Angst vor mir." Auch Are You The One-Star Sinan Caki möchte zeigen, "was in ihm steckt." Marlisa Rudzio (36), unter anderem bekannt aus Reality Queens und Ex On The Beach, hofft auf "das Abenteuer [ihres] Lebens."

Wer mit wem unterwegs sein wird, ist noch nicht bekannt – die Promi-Paare werden zufällig zusammengewürfelt. Bei zehn Tagen Backpacking müssen sie sich durch die Gebirgsketten Perus kämpfen, um Tagesziele zu erreichen, Checkpoints und Proviant zu ergattern. Das schnellste Team erhält die meisten Punkte – das Duo mit den meisten Punkten holt sich den Titel "Backpackers Deluxe". Bereits zum dritten Mal geht das Format an den Start. Wie sich die Realitystars dieses Mal schlagen werden, sehen Fans ab Mitte Dezember mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.

