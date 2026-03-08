"Echte Freundin": Marlisa Rudzio schwärmt von Sandra Janina

Sandra Janina (26) und Marlisa Rudzio (36) zeigten sich gemeinsam bei der Premiere der dritten Staffel von The 50 – und nutzten die Gelegenheit, um über ihre enge Freundschaft zu sprechen. Im Promiflash-Interview verriet Marlisa, dass Sandra zu ihren besten Freundinnen gehört: "Ich würde sagen, ich habe drei beste Freundinnen. Dazu zähle ich Sandra auch." Die beiden Realitystars lernten sich vor rund vier Jahren bei der Show Prominent getrennt kennen und sind seitdem eng befreundet. Sandra erklärte, dass sie sich mindestens alle zwei Monate sehen: "Wir wohnen ja auch nicht so weit entfernt. Das ist tatsächlich auch meine einzige richtige Reality-Freundin."

Marlisa schwärmte im Interview in den höchsten Tönen von ihrer Freundin: "Sie ist eine der wenigen ehrlichen und loyalen Menschen. Und ich bin so dankbar für diese Freundschaft. Auch dank 'Prominent getrennt'", erklärte die Influencerin gegenüber Promiflash. Obwohl beide damals mit ihren Ex-Partnern bei der Show teilgenommen hatten, habe das Format sie zusammengeschweißt. Marlisa äußerte zudem den Wunsch, gemeinsam mit Sandra in ein Format zu gehen. Ganz ohne Bedenken ist sie jedoch nicht: "Ich hoffe, das würde unserer Freundschaft keinen Beinbruch geben oder so, weil sie sehr ehrgeizig ist und ich nicht", betonte die 36-Jährige.

Die zwei TV-Gesichter treffen sich inzwischen vor allem privat und besuchen nur äußerst selten gemeinsam Events. "Auf solche Events gehen wir echt super, super selten", betonte Marlisa im Gespräch mit Promiflash. Bekannt wurden die beiden Frauen durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten: So war Sandra zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love, während Marlisa zum Cast von Reality Backpackers gehörte. Dort sollte sie zunächst ein Team mit Chris Töpperwien (52) bilden. Dieser musste jedoch schon nach nur einer Etappe wegen einer schmerzhaften Entzündung der Achillessehne die Show verlassen – und gab Marlisa die Schuld.

Imago Marlisa Rudzio und Sandra Janina bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

Imago Marlisa Rudzio und Sandra Janina bei der Premiere von "The 50", März 2026

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024