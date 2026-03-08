Marlisa verrät: Das erwartet die Fans bei "The 50" Staffel 3

Marlisa Rudzio (36) ist Teil der dritten Staffel von The 50 und hat den Zuschauern im Promiflash-Interview bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, was sie in der neuen Staffel erwartet. Die Influencerin verspricht ein unterhaltsames Format voller Höhepunkte: "Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf ganz viel Spiel, Spaß, Spannung und viele Emotionen freuen", erklärte sie. Doch damit nicht genug – auch Drama werde wieder eine große Rolle spielen.

Marlisa kündigte außerdem einige überraschende Momente an, mit denen wohl niemand gerechnet hätte. Besonders eine Sache dürfte für Gesprächsstoff sorgen: Es werde Küsse zwischen Kandidaten geben, diese offenbar selbst Marlisa überrascht haben. "Es wird der ein oder andere Kuss fallen von Personen, womit man niemals rechnen würde", verriet sie im Interview.

Sie betonte dabei, dass sie selbst zu dem Zeitpunkt bereits in der Kennenlernphase mit ihrem Freund William Raab war und daher nicht Teil dieser romantischen Verwicklungen wurde. Marlisa gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Liebsten und zeigt sich dort als Familienmensch, der gerne Zeit mit seinen Herzensmenschen verbringt. Ihre Community begleitet sie schon seit Jahren durch Höhen und Tiefen – nun dürfen die Fans sie auch bei "The 50" noch intensiver erleben.

Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

Imago Marlisa Rudzio und Sandra Janina bei der Premiere von "The 50", März 2026

Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, Oktober 2025