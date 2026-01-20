Brenda und Laurenz bodyshamen bei "Reality Backpackers"

Fiese Lästereien bei Reality Backpackers: In den neuen Folgen der Reality-Show sieht Marlisa Rudzio (36) jetzt zum ersten Mal, was die Kandidaten Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch wirklich auf dem Boot über sie gesagt haben. Während einer gemeinsamen Fahrt lästern die beiden TV-Ausschnitten zufolge heftig über ihre Mitstreiter. Kate Merlan (38) wird von ihnen als "Ratte" bezeichnet, Sinan als "charakterschwacher Mann". Doch besonders hart trifft es Marlisa, als im Format über ihren Körper und ihr Essverhalten gespottet wird. Doch die Social-Media-Bekanntheit weiß sich zu wehren und reagiert prompt auf Instagram.

Im gezeigten Bootstalk steigern sich Brenda und Laurenz immer weiter hinein. "Marlisa einfach peinlich", ätzt Laurenz, bevor er die Influencerin nachäfft: "Ich will dies essen, ich will das essen." Brenda setzt noch einen drauf und sagt im TV über ihre Mitstreiterin: "Von der habe ich noch nie was gehalten." Als sie Marlisa dann "Raupe Nimmersatt" nennt und hinzufügt: "Man sieht es ihr an", brechen beide in schallendes Gelächter aus. Marlisa teilt den Ausschnitt anschließend in ihrer Instagram-Story und richtet sich dort direkt an ihre Community. Sie erklärt, wie sehr sie die Worte schockiert haben, spricht offen über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming und macht deutlich, dass sie sich von solchen Aussagen nicht unterkriegen lässt.

In ihrer Story erzählt Marlisa, dass sie seit den Dreharbeiten rund zehn Kilogramm abgenommen habe und darauf stolz sei. Gleichzeitig betont sie, dass sie sich nicht länger kleinhalten lassen möchte – denn sie habe bereits in ihrer Kindheit Mobbing erlebt und kenne Menschen wie Brenda "noch aus der Schulzeit". Solche Sprüche würden für sie mehr den Charakter eines Menschen aussagen als die Tatsache, dass sie gerne isst. Statt sich davon runterziehen zu lassen, will sie das Erlebte nun eher als Antrieb nutzen. Privat kann sie dabei offenbar auf Unterstützung setzen: Ihr Partner William, der schon vor Staffelstart gemischte Gefühle wegen der TV-Ausstrahlung hatte, steht an ihrer Seite, während Marlisa sich nun erneut der öffentlichen Bewertung auf dem Bildschirm und in den sozialen Medien stellen muss.

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Imago Marlisa Rudzio, 2024.