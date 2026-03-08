"The 50": Marlisa Rudzio schießt gegen Chris Töpperwien

Bei The 50 fliegen offenbar ordentlich die Fetzen! Marlisa Rudzio (36) trifft in der dritten Staffel der Realityshow erneut auf Reality-TV-Bekanntheit Chris Töpperwien (52) – und machte nun im Gespräch mit Promiflash kein Geheimnis daraus, wie wenig sie von ihm hält. "Erst mal muss ich sagen, ich bin unfassbar froh, dass Mister Los Angeles heute nicht hier ist. Ich glaube, er ist der einzige Promi, der sich erlauben darf, fernzubleiben", sagte Marlisa bei der Premiere der dritten Staffel. Sie kündigte an, die Zuschauer würden bei "The 50" sein wahres Gesicht sehen.

Schon bei Reality Backpackers waren Marlisa und Chris überhaupt nicht gut aufeinander zu sprechen – und auch "The 50" verspricht laut der Influencerin erneut reichlich Konfliktpotenzial. "Und ich sag mal so, die Masken werden fallen und man wird sehen, was es für ein frauenverachtender Mann ist", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Noch deutlicher wurde sie mit Blick auf den Verlauf der Show: "Also, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Herrn. Aber er ist eine Vollkatastrophe. Und es endet nicht gut. Das kann ich schon mal sagen", so Marlisa.

Die Influencerin verriet außerdem, dass sie mit ihrer Meinung über Chris nicht allein dasteht. "Man hat auch in dem 'Blitzlichtgewitter'-Interview schon gesehen, dass ein Marc-Robin und ich das erste Mal derselben Meinung waren. Auch er konnte Chris nicht ausstehen", erzählte sie weiter. Trotz ihrer deutlichen Worte plant Marlisa aber nicht, Chris für künftige Formate auf eine Blacklist zu setzen. "Nein, so was mache ich nicht", stellte sie klar. Stattdessen verfolgt die Influencerin eine andere Strategie im Umgang mit dem Realitystar. "Also, ich würde ihn einfach ignorieren. Beziehungsweise ja, mein Gott, ist er halt da. Schauen wir mal, wer von uns beiden länger drin bleibt", erklärte sie selbstbewusst.

Collage: Imago, Instagram / chris.toepperwien Collage: Marlisa Rudzio und Chris Töpperwien

Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3