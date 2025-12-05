Im Weihnachtsspecial: So teuer ist Herzogin Meghans Schmuck

Herzogin Meghan (44) hat in ihrem neuesten Netflix-Weihnachtsspecial beeindruckend aufgetrumpft – und das nicht nur mit ihrer ausgelassenen Festtagsstimmung. Mit funkelndem Schmuck im Gesamtwert von rund 397.000 Euro zog sie alle Blicke auf sich, während sie an der Seite von Prinz Harry (41) und Freunden Weihnachten in Kalifornien feierte. Besonders auffällig waren ihre kostbaren Cartier-Destinée-Ohrringe, die Meghan beim Schmücken des Weihnachtsbaums trug. Darüber hinaus präsentierte sie laut der Daily Mail edle Diamant-Ohrringe von Brilliant Earth, luxuriöse Armreifen und sogar die Uhr der verstorbenen Prinzessin Diana (†36). Kritiker monierten jedoch, dass Meghan selbst beim Kochen von Doria Raglands berühmtem Gumbo ihre funkelnden Ringe nicht abnahm.

Neben den exquisiten Schmuckstücken, die royale Eleganz in die weihnachtliche Deko brachten, ließ Meghan auch ein Herz für Geschmack erkennen. Gemeinsam mit dem Starkoch Tom Colicchio bereitete sie das traditionelle Gericht zu, womit sie ein Familienrezept ihrer Mutter würdigte. Das Special beleuchtet zudem Meghans Lifestyle-Tipps, enthält Kochanleitungen und wirbt für ihre Produkte der Marke "As Ever", darunter feine Marmeladen und ein weihnachtliches Kit für Glühweingewürze. Doch die sozialen Medien schlugen Alarm: Die Herzogin trug ihre Schmuckstücke, während sie mit rohem Hühnchen hantierte, was als unhygienisch kritisiert wurde.

Wie bereits bekannt, sorgt das Paar seit dem Rückzug von seinen royalen Pflichten im Jahr 2020 durch lukrative Deals für finanzielle Unabhängigkeit. Der Netflix-Deal wird auf über 100 Millionen Dollar geschätzt, was ihnen nicht nur luxuriöse Lebensumstände ermöglicht, sondern auch bedeutende Spendenaktionen für Wohltätigkeitsprojekte. Mit Meghans jüngstem Projekt setzen sich die Sussexes erneut in Szene, wobei sie immer wieder die Balance zwischen ihrem luxuriösen Lebensstil und wohltätigen Ambitionen zu finden versuchen. Das Schmuckensemble im Weihnachtsspecial spiegelt dabei ihren Anspruch auf Eleganz und Exklusivität wider, gepaart mit einem Hauch familiärer Verbundenheit.

Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022