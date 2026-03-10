Louise Thompsons Vater kommentiert ikonische Brücken-Szene

Louise Thompson (35) hat gemeinsam mit ihrem Vater Mike eine der wohl bekanntesten Szenen der Reality-TV-Geschichte noch einmal angeschaut – und seine Reaktion darauf überrascht. In ihrem Podcast "He Said She Said" spielte die Influencerin den berühmten Clip von 2013 ab, in dem ihr damaliger Freund Spencer Matthews (37) sie auf der Putney Bridge in London verlassen hatte. Die Trennung lief damals alles andere als friedlich ab, nachdem seine Seitensprünge ans Licht gekommen waren. Spencer hatte während des hitzigen Streits unter anderem zu Louise gesagt: "Es ist sehr schwer, dich zu respektieren, wenn du es zulässt, dass ich dich betrüge!" Der Moment gilt bis heute als eine der denkwürdigsten Szenen der Channel 4-Show "Made In Chelsea". Zusammen mit ihrem Verlobten Ryan Libbey schaute Louise nun die Szene mit ihrem Vater an.

Mikes Reaktion fiel jedoch anders aus als erwartet. Während Louise meinte, die Szene sei "ein bisschen krass", entgegnete ihr Vater überraschend: "Nicht wirklich...". Er erklärte, dass die Szene für ihn "schrecklich gestellt" wirke und nicht spontan aussehe. "Es sieht gefilmt aus, was es ja auch ist", kommentierte Mike. Louise erinnerte sich daran, dass sie auf der Show wegen ihrer häufigen Tränen den Spitznamen "Tears Thompson" bekommen hatte. Daraufhin scherzte ihr Vater, sie solle sich doch "härter machen". Mike verglich die Situation mit seinen eigenen Erfahrungen als Teenager und meinte, er habe von Mädchen deutlich öfter einen Korb bekommen, ohne dass seine Kinder sich deswegen Sorgen um ihn machen mussten.

Spencer hatte sich bereits 2023 im Podcast "How To Fail" zu der Szene geäußert und erklärt, dass er sich heute dafür schäme. Er verriet damals, dass er und Louise sich eigentlich schon am Abend zuvor privat getrennt hatten und die Produzenten sie dann am nächsten Tag gebeten hatten, sich zu treffen. "Zu der Zeit war ich ein starker Trinker und unsere Beziehung war sehr toxisch", sagte er und fügte hinzu: "Es ist schade, dass ich sie so angeschrien habe, denn ich fühle mich deswegen verlegen." Mittlerweile haben beide längst ihr privates Glück gefunden. Spencer ist mit der irischen TV-Moderatorin Vogue Williams (40) verheiratet und Vater von drei Kindern – Otto, Theodore und Gigi. Louise ist mit dem Personal Trainer Ryan verlobt, mit dem sie 2021 Sohn Leo bekommen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Fred Duval / SOPA Spencer Matthews, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews in Italien, 2024