"Hampelmann": Jetzt holt Leroy gegen Jannik Kontalis aus

Das Drama um Leroy Leone (36) und Jannik Kontalis (29) geht in die nächste Runde! Nachdem zunächst Gerüchte aufgekommen waren, dass der Reality-TV-Star Jannik während der Dschungelcamp-Teilnahme seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) eine Affäre mit einem Comedian hatte, steht nun Leroy im Zentrum der Spekulationen. Er soll angeblich derjenige sein, mit dem Jannik seine Ex betrogen hatte. In einer hitzigen Instagram-Story wehrt sich der Schauspieler gegen die Behauptungen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Was geht es jemanden etwas an, was ich im Schlafzimmer mache?", fragt er sichtlich genervt seine Follower. Doch bei diesem Satz ließ er es nicht bewenden: Jannik bekam weitere deutliche Worte zu hören.

Leroy machte mehr als deutlich, dass er kein Interesse daran habe, eine Show für die Öffentlichkeit zu liefern. Stattdessen richtet er sich mit einer Warnung direkt an Jannik: "Provozierst du mich weiter, dann wirst du mich noch auf eine ganz andere Art kennenlernen." Dabei untermauerte er diese Drohung noch mit scharfen Worten gegen Jannik persönlich: "Schaut euch doch den Hampelmann an, wie er da auf der Couch sitzt." Gleichzeitig machte er klar, dass er keine weiteren Details zu den Gerüchten liefern werde, die aktuell die Runde machen, da es niemanden außer die direkt Beteiligten etwas angehe.

Bereits zuvor war um die beiden Männer eine mediale Debatte entstanden, nachdem Yeliz in der Reunion-Show von Prominent getrennt pikante Andeutungen gemacht hatte. Schnell wurde Leroy als möglicher Name in den Raum geworfen, was zu einem Sturm in den sozialen Medien führte. Leroy ist durch seine Rolle in einer TV-Serie bekannt, während Jannik seinen Durchbruch als Reality-TV-Star feierte. Beide verbindet neben ihren beruflichen Karrieren nun auch ein öffentlich ausgetragener Streit, der wohl noch weitere Kapitel schreiben dürfte. Es bleibt abzuwarten, ob die Fronten sich in Zukunft beruhigen oder die Spannungen weiter eskalieren.

Leroy Leone, RTL Collage: Leroy Leone und Jannik Kontalis

Leroy Leone Leroy Leone, Schauspieler

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

