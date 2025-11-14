Autsch: René Casselly bei "Ninja Warrior Germany" überholt

Am vergangenen Donnerstag sorgte eine spektakuläre Spezialausgabe von Ninja Warrior Germany bei RTL für Spannung und Überraschungen. Unter dem Motto "Der Boden ist Lava!" mussten die 35 besten Athleten der Vorrunde einen herausfordernden Parcours durch zehn Hindernisse bewältigen, ohne den Boden zu berühren. Der Topfavorit René Casselly (29), der als Deutschlands erfolgreichster Ninja-Athlet gilt, stellte sich selbstbewusst den Gegnern, doch der Sieg ging an diesem Abend nicht an ihn. Ole Janek brillierte mit einer beeindruckenden Bestzeit von 2:30,61 Minuten und löste zusammen mit acht weiteren Männern sowie einer herausragenden Athletin das direkte Ticket fürs große Finale.

Die Entscheidung war denkbar knapp, denn Philipp Göthert legte mit 3:12,18 Minuten eine formidable Zeit vor, bevor Ole die Messlatte noch einmal höherlegte und sich die 10.000-Euro-Prämie sicherte. Moderator Frank Buschmann (60) konnte es kaum fassen: "Ja, bist du denn bekloppt? Das ist nicht zu fassen, das ist überragend, das ist der Wahnsinn!", rief der Moderator. René landete an diesem Abend auf dem dritten Platz. Kleine Fehler kosteten ihn wertvolle Sekunden und so konnte er die Bestzeit nicht mehr erreichen.

Am Kommentatorenpult gab es den gewohnt humorvollen Schlagabtausch: Frank warnte René: "Du hast Konkurrenz! Du musst noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken!" Dieser reagierte kämpferisch und mit einem breiten Grinsen: "Okay, kann ich!" Trotz Platz drei zeigte sich der frühere "Ninja Warrior Germany"-Gewinner sportlich und gelassen. Der 29-Jährige wuchs als Artist im Zirkus auf, trainierte sich zum Ausnahme-Athleten hoch und gewann 2022 sogar Let’s Dance. Im großen Finale wird sich zeigen, ob René noch einmal nachlegt und seine Konkurrenz hinter sich lässt.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Ole Janek, "Ninja Warrior Germany"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Frank "Buschi" Buschmann, Moderator