René Casselly: So hart ist "Ninja Warrior" wirklich

René Casselly (29) ist der einzige Teilnehmer der Show Ninja Warrior Germany, der bislang den gefürchteten "Mount Midoriyama" bezwingen konnte. Mit Sports Illustrated sprach er nun über seine Leidenschaft für den Ninja-Sport und seinen unermüdlichen Ehrgeiz. "Wir kennen die Hindernisse vorher nicht, haben im Parcours nur eine Chance", erzählte er. Für René liegt genau darin der Reiz: Ein einziger Fehler kann alles ruinieren, was die Show so besonders macht.

Gleichzeitig sieht René den Wettbewerb auch als Bühne. "Viele kommen anfangs gar nicht damit klar, dass Ninja auch Entertainment ist. Das habe ich früh verstanden und mir eine Art Kunstfigur für Ninja Warrior erschaffen", erklärte er. Seine Zirkusprägung helfe ihm, sich trotz Kameras und Applaus messerscharf zu fokussieren: "Im Zirkus musste ich schon früh gefährliche Dinge punktgenau abliefern. Wenn man da nicht konzentriert ist, kann es böse enden." Entscheidend sei außerdem bedingungslose Arbeit an sich selbst. René berichtete, dass er nach jeder Staffel sofort weitergemacht habe, sogar in die USA geflogen sei, um mit Topathleten zu trainieren. Während viele Teilnehmer nur wenige Monate vor den Wettbewerben trainieren, ist der 29-Jährige das ganze Jahr über im Tunnel. "Ich habe trainiert wie ein Besessener", verriet er.

Privat bleibt René seinen Wurzeln treu. Er lebt auf einem Gnadenhof für ehemalige Zirkustiere zusammen mit seinen Elefanten, die er liebevoll als "ältere Geschwister" bezeichnet. "Für mich war es das Normalste der Welt, mit ihnen groß zu werden – andere Kinder hatten Hunde oder Katzen, ich eben Elefanten", sagte er rückblickend über seine unkonventionelle Kindheit in einer Zirkusfamilie. Die Liebe zu den Tieren spiegelt sich auch in seinen sozialen Medien wider, wo er als "Elefantenjunge" fast 400.000 Fans Einblicke in seinen Alltag gibt.

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Getty Images René Casselly bei "Let's Dance" 2022

Instagram / rene_casselly Ninja Warrior René Casselly mit seinem Elefanten