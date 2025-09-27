Schreckmoment für Scarlett Johansson: Fanbarrikade kippt um

Ein Schreckmoment für Scarlett Johansson (40) in New York: Nach der Vorführung ihres Regiedebüts am Donnerstagabend im renommierten 92NY-Theater ereignete sich bei einer Begegnung mit Fans ein kleines Missgeschick, wie in einem Video, das TMZ vorliegt, zu sehen ist. Die Schauspielerin war gerade dabei, Autogramme für begeisterte Anhänger zu geben, als die Sicherheitsabsperrung unter dem Druck der drängenden Menge nachgab und umstürzte. Die Anwesenden hatten jedoch alles unter Kontrolle und es gab weder Verletzte noch Schlimmeres.

Scarlett, die aufgrund der Unterbrechung nur einem Fan ein Autogramm hatte geben können, wurde von ihrem Sicherheitsteam rasch aus der aufgebrachten Menge eskortiert. Die Fans vor Ort zeigten trotz des Vorfalls große Begeisterung und freuten sich, Scarlett zumindest kurz erblickt zu haben. Die Premiere ihres Films wurde im Vorfeld bereits mit Spannung erwartet, ebenso wie der Auftritt der beliebten Künstlerin bei diesem Event.

Abseits von solchen turbulenten Momenten läuft es für die Schauspielerin beruflich blendend. Scarlett hat sich in den letzten Jahren nicht nur als beliebte Darstellerin etabliert, sondern auch ihren Platz als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen an den Kinokassen gesichert. Mit ihrer Rolle im Film Jurassic World Rebirth erreichte sie neue finanzielle Rekorde und überholte mehrere ihrer hochkarätigen Kollegen. Auch ihre Karriere abseits der Kamera, wie jetzt mit ihrem Regiedebüt, zeigt eindrucksvoll, dass Scarlett immer wieder neue Wege in ihrer Laufbahn einschlägt.

IMAGO / Cover-Images Scarlett Johansson im September 2025

IMAGO / Cover-Images Scarlett Johansson in New York City

Getty Images Scarlett Johansson bei der "Jurassic World Rebirth"-Premiere in NYC, Juni 2025