Disney plant Remake von "Rapunzel" mit Scarlett Johansson

Disney hat die Pläne für eine Realfilm-Adaption des Animationsklassikers "Rapunzel – Neu verföhnt" wieder aufgenommen. Nach einer vorübergehenden Pause im Frühjahr befindet sich das Projekt nun erneut in der Entwicklungsphase. Laut Deadline ist Schauspielerin Scarlett Johansson (40) im Gespräch, die Rolle der Mutter Gothel zu übernehmen. Unter der Regie von Michael Gracey, bekannt durch "The Greatest Showman", soll die Neuauflage des erfolgreichen Films von 2010 entstehen, der weltweit fast 600 Millionen Dollar (etwa 516 Millionen Euro) einspielte. Der endgültige Startschuss für die Produktion steht jedoch noch aus.

Der Hintergrund für die Verzögerung des Projekts war die verhaltene Resonanz auf die Realfilm-Version von "Schneewittchen", die Disney offenbar bei weiteren Adaptionen verunsicherte. Der enorme Erfolg von "Lilo & Stitch", das 2025 bereits über eine Milliarde Dollar (über 920 Millionen Euro) weltweit eingespielt hat, scheint dem Studio jedoch neuen Auftrieb zu geben. Die Adaption von "Rapunzel – Neu verföhnt" soll laut Insidern an den Erfolg früherer Märchen-Remakes wie "Aladdin" und "Die Schöne und das Biest" anknüpfen. Ein genauer Zeitrahmen für den Produktionsstart oder eine vollständige Besetzungsliste liegt bislang jedoch nicht vor.

Neben den Neuigkeiten um das Disney-Projekt sorgt Scarlett Johansson derzeit auch mit anderen Erfolgen für Aufsehen. Ihr Regiedebüt "Eleanor the Great" feierte bei den Filmfestspielen in Cannes eine vielbeachtete Premiere und erreichte beeindruckende 94 Prozent Zuschauerbewertung bei Rotten Tomatoes. Scarlett, die bereits zweimal für den Oscar nominiert wurde, stand in diesem Sommer für Blockbuster wie "Jurassic World Rebirth" und Wes Andersons "The Phoenician Scheme" vor der Kamera. Die Schauspielerin hat sich längst als feste Größe in der Filmwelt – und nun auch in der Regie – etabliert und könnte mit ihrer möglichen Rolle in "Rapunzel" einen weiteren Meilenstein setzen.

Getty Images Scarlett Johansson im April 2024

Getty Images Michael Gracey bei den Golden Globes 2018

Getty Images Scarlett Johansson bei der "Jurassic World Rebirth"-Premiere in NYC, Juni 2025