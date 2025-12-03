Scarlett Johansson hat Hauptrolle in "Exorzist"-Neuauflage

Scarlett Johansson (41) wird die Hauptrolle in einer neuen, radikalen Neuinterpretation des Horror-Klassikers "Der Exorzist" übernehmen. Wie Deadline berichtet, ist das Projekt unter der Regie von Mike Flanagan angesiedelt, der auch als Drehbuchautor und Produzent fungiert. Die Dreharbeiten sollen in New York stattfinden, jedoch bleiben Details zur Handlung und weiteren Besetzung vorerst unter Verschluss. Ganz klar ist jedoch, dass es weder ein Remake noch eine Fortsetzung des letzten Films "Der Exorzist – Bekenntnis" aus dem Jahr 2023 sein wird.

Das Original von 1973, das unter der Regie von William Friedkin (†87) entstand, gilt bis heute als Meilenstein des Horrorfilms. Die Geschichte über ein besessenes Mädchen und den verzweifelten Kampf zweier Priester brachte dem Streifen nicht nur Kultstatus, sondern auch zehn Oscar-Nominierungen ein, von denen er zwei gewann – für das beste Drehbuch und den besten Ton. Trotz mehrerer Fortsetzungen konnte keines der Folgeprojekte je an die Qualität und den Erfolg des Erstlings anknüpfen. Bei der Neuauflage setzt Regisseur Mike Flanagan, bekannt für Gänsehautfilme wie "Doctor Sleep" oder "Ouija: Ursprung des Bösen", auf Scarletts fesselnde Darstellungskunst. Sie sei "eine brillante Schauspielerin, deren fesselnde Darbietungen schon immer bodenständig und echt gewirkt haben."

Für die Schauspielerin ist es nach "Under the Skin" eine erneute Annäherung an gruselige Genres, wenn auch unter völlig anderen Vorzeichen. Zuletzt war sie in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" zu sehen und gehört seit Jahren zu den gefragtesten Gesichtern Hollywoods, nicht zuletzt dank ihrer Rolle als "Black Widow". Privat ist Scarlett, die zwei Kinder hat, bekannt dafür, viel Wert auf Familie und Privatsphäre zu legen. Wie dieser neue Ausflug in die Welt des Horrors bei ihrem treuen Publikum ankommt, bleibt spannend zu beobachten.

IMAGO / Cover-Images Scarlett Johansson im September 2025

ActionPress Linda Blair als Regan in "Der Exorzist", 1973

Gerald Matzka / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspieler