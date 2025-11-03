Scarlett Johansson testet Beauty-Produkte an ihrem Ehemann

Scarlett Johansson (40) setzt beim Feinschliff ihrer Beauty-Marke "The Outset" auf ein ganz besonderes Testlabor – ihren Ehemann Colin Jost (43). Die Schauspielerin verriet jetzt, dass der Comedian ihre neuen Produkte ausprobieren musste, scheinbar mit sichtbarem Erfolg, wie sie in der Talkshow "Busy This Week" schwärmt. "Als wir all diese Produkte entwickelt haben, war gerade COVID, und ich dachte mir: 'Ich bin hier in meiner eigenen Bubble.' Ich habe einfach Colin benutzt", erklärte sie. "Er hat auch eine fantastische Haut, und das liegt an 'The Outset'. Deshalb müssen auch Ehemänner mitmachen."

Scarlett hat ihre Kosmetikprodukte bereits im März 2022 gelauncht, nachdem sie lange für Luxuslabels vor der Kamera stand und den Wunsch entwickelte, etwas Eigenes zu schaffen. Gegenüber Vogue sagte sie damals: "Im Laufe meiner Karriere war ich das Gesicht mehrerer Luxusmarken, und all diese Erfahrungen waren wirklich wunderbar", erklärte sie. "Als ich mich weiterentwickelte, wollte ich eine Marke schaffen und vertreten, die wirklich zu mir passt." Während Scarletts Fokus derzeit auf ihrer Kosmetiklinie liegt, heizen auch Gerüchte über ein gemeinsames TV-Projekt die Neugierde an. Nach ihrem gemeinsamen Dreh zu "Fly Me to the Moon" überlegen sie laut OK! sogar, ihre gute Chemie auch im Fernsehen fortzuführen.

Auch privat scheinen Scarlett und Colin ein eingespieltes Team zu sein, das seinen Alltag bewusst rund um Familie und Arbeit organisiert. Dabei halten sie ihre Kinder jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Scarletts Tochter Rose Dorothy stammt aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac, und ihren Sohn Cosmo hat sie mit ihrem jetzigen Ehemann Colin. Bereits zuvor erklärte Scarlett gegenüber InStyle, dass sie die Anonymität ihrer Kinder so lange wie möglich bewahren wolle. Ob die ganze Familie irgendwann Teil ihrer Beauty-Linie werden wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin, mit ihrem Mann Colin Jost