Scarlett Johansson gedenkt ihres Mentors Robert Redford (†)

Am Dienstag verstarb Robert Redford (†89). Nach und nach melden sich zahlreiche Hollywoodstars zu Wort, um dem legendären Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen. So nun auch Scarlett Johansson (40). Sie erinnert sich in einem Gespräch mit Entertainment Weekly an ihre gemeinsame Zeit am Set des Films "Der Pferdeflüsterer". Die Marvel-Darstellerin war bei der Premiere zarte 13 Jahre alt, Robert führte Regie und spielte neben ihr die Hauptrolle. "Bob Redford hat mich mit elf Jahren für 'Der Pferdeflüsterer' gecastet. Er hat sich jeden Tag vor jeder Szene die Zeit genommen, sich mit mir zusammenzusetzen und mir alle Entwicklungen zu erklären, die meine Figur bis zu diesem bestimmten Punkt in der Geschichte durchlaufen hat", erinnert Scarlett sich. Robert habe am Set eine "warmherzige und wertvolle Atmosphäre" geschaffen.

Scarlett erinnert sich an Robert als einen geduldigen und freundlichen Menschen, der sie in den Anfängen ihrer Karriere sehr geprägt hat. "Bob hat mir gezeigt, was Schauspielerei sein kann, und seine Großzügigkeit und Geduld haben mich dazu inspiriert, die Möglichkeiten dieses Handwerks weiterzuverfolgen", erinnert sie sich. Es seien diese Eigenschaften gewesen, die den Filmstar dazu gebracht hätten, das Sundance Film Festival ins Leben zu rufen. Für die 40-Jährige habe er so einen Ort geschaffen, an dem "Filmemacher voneinander lernen, sich gegenseitig inspirieren und neue Talente entdecken können". Für Scarlett sei Robert ein wichtiger Wegweiser und Mentor gewesen, der ihr half, ihr eigenes Talent zu entdecken und zu formen.

Auch anderen großen Hollywoodstars half Robert dabei, ihren eigenen Weg zu finden. So betrachtete Brad Pitt (61) ihn ebenfalls als Mentor. Die beiden lernten sich in den frühen 1990er Jahren kennen. Gemeinsam drehten sie den Film "Aus der Mitte entspringt ein Fluss". Ähnlich wie Scarlett stand auch Brad damals noch ganz am Anfang seiner Karriere. Dank des Streifens entwickelte er eine enge Freundschaft mit Robert, die über die Jahre bestehen blieb. 2001 standen sie erneut zusammen vor der Kamera und drehten den Thriller "Spy Game". In früheren Interviews betonte Brad laut Daily Mail immer wieder, wie sehr ihn Roberts Arbeit beeindruckte und beeinflusste.

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon, Jamie McCarthy/Getty Images Collage: Scarlett Johansson und Robert Redford

Anzeige Anzeige

IMAGO / United Archives Scarlett Johansson und Robert Redford in "Der Pferdeflüsterer", 1998

Anzeige Anzeige