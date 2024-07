Colin Jost und Scarlett Johansson superverliebt auf Premiere

Colin Jost (42) und Scarlett Johansson (39) zeigen wieder einmal ihr Glück! Aktuell reist die Schauspielerin von Stadt zu Stadt, um ihren neuen Film "Fly Me to the Moon" zu promoten. Auf der Weltpremiere in New York City darf dabei auch nicht ihr Liebster fehlen, der in der romantischen Komödie einen kleinen Auftritt hat. Seite an Seite posieren sie auf dem roten Teppich – dabei kann die Marvel-Darstellerin offenbar kaum ihre Hände von ihrem Ehemann lassen. Die Turtelei ging sogar bereits vor dem Event so richtig los. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Scarlett und den Comedian knutschend auf dem Rücksitz des Autos, das sie zu der Premiere brachte.

Dass Colin für einen kurzen Moment in dem Streifen auftaucht, verriet bereits Hauptdarsteller Channing Tatum (44) gegenüber E! News. "Es ist eine meiner liebsten Szenen in dem Film, weil sie etwas mehr komödiantisch und tonaler ist als der Rest des Films", gab der Tänzer preis und zeigte sich begeistert von dem Liebsten seines Co-Stars. Scarlett schwärmte ebenfalls über seine Verlobte Zoe Kravitz (35): "Wir haben vor mehreren Jahren mal einen Film zusammen gemacht. Sie ist eine wundervolle Person."

Scarlett und Colin sind mittlerweile bereits seit 2020 verheiratet und zeigen immer wieder öffentlich, wie vernarrt sie ineinander sind – und das hin und wieder mit einer gehörigen Portion Humor. "Im Staat New York ist es jetzt erlaubt, in Kinos Alkohol auszuschenken und so kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau genießen", scherzte der Komiker bei Saturday Night Live. Diese kleine Stichelei stammte allerdings nicht von ihm selbst, sondern von seinem Co-Host.

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Jost, Komiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, wenn Scarlett und Colin so öffentlich ihre Liebe zeigen? Ich finde das total süß! Hm, ich finde, das muss nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de