Datum steht: Dann heiraten Max Wilschrey und Laura

Max Wilschrey (29) und seine Laura haben nun ein Datum für ihre Hochzeit gefunden. Wie die beiden im Gespräch mit Promiflash verrieten, wollen sie am 1. August 2026 den Bund fürs Leben schließen. Seine Verlobte erklärte dazu, dass die Wahl dieses Datums eher zufällig war, fügte aber hinzu: "Acht ist meine Lieblingszahl." Der 29-Jährige ergänzte, dass die beiden ursprünglich den Juli oder August ins Auge gefasst hatten, doch die Entscheidung fiel letztlich auf den August, weil sowohl die Kirche als auch die gewünschte Location an diesem Datum verfügbar waren.

Aufgrund des "Zufallstreffers" deutete das Paar das Zusammenspiel der Umstände als gutes Omen für den großen Tag. Max erklärte, dass die Verfügbarkeit der beiden Locations für sie wie ein Zeichen wirkte, Laura betonte zudem, dass der 1. August auf dem Papier besonders reizvoll aussähe. Geheiratet wird also in einer Kirche, gefolgt von einer Feier an einem weiteren Ort, deren Details bisher noch nicht bekannt sind. Ob auch weitere persönliche Lieblingszahlen oder Glückssymbole des Paares in die bevorstehenden Hochzeitsvorbereitungen einfließen, bleibt abzuwarten.

Erst im Juli dieses Jahres hatte Max den romantischen Antrag gemacht. In einem Instagram-Reel zeigte der Realitystar, wie er seiner Laura die Frage aller Fragen stellte. Die Influencerin schritt unter Tränen auf einem weißen Teppich auf ein Herz aus weißen Rosen zu, in dem die Worte "Will you marry me?" zu lesen waren. "Mein Lieblings-Ja, für jetzt und für immer", schrieb der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat glücklich unter das Video. Zahlreiche Freunde und Kollegen aus der Reality-TV-Szene gratulierten dem Paar in den Kommentaren und teilten ihre Freude über die Verlobung.

