So verbringen Max Wilschrey und seine Laura Weihnachten

Max Wilschrey (30) und seine Verlobte Laura haben verraten, wie sie in diesem Jahr Weihnachten feiern werden. Der Reality-TV-Star und seine Partnerin planen eine besinnliche Zeit im Kreise ihrer Liebsten. "Erst mit ihrer Familie, dann bei meiner Familie", betonte Max im Gespräch mit Promiflash. Für das Paar steht ein entspanntes Fest auf dem Programm, bei dem Geschenke ausgetauscht und Zeit mit den Verwandten verbracht wird. "Einfach zu Hause", erklärte er weiter.

Für die beiden hat Weihnachten eine tiefere Bedeutung, wie sie ebenfalls verrieten. "Familie, Liebe", betonte Laura im Interview. Max ergänzte ihre Worte und beschrieb das Fest als eine Zeit, die man mit seinen Liebsten verbringen sollte. "Das Fest der Freude und des Gebens", fügte der Reality-Star hinzu. Harmonie, Zusammenhalt und Gemeinsamkeit stehen für die Turteltauben offenbar ganz oben auf der Prioritätenliste, während sie die Feiertage gemeinsam genießen möchten.

Neben dem Weihnachtstrubel waren die beiden in den vergangenen Wochen auch eifrig mit der Planung ihrer Traumhochzeit beschäftigt. Max und seine Verlobte hatten bereits viele Details organisiert. "Die Hochzeit findet in Köln statt. Erst kirchlich und dann heiraten wir im Schloss. In den Flitterwochen geht es nach Sansibar und Tansania", verriet der Realitystar gegenüber Promiflash. Selbst die Einladungen und Gastgeschenke waren schon fertig, und sowohl der DJ als auch das Videografen-Team standen fest.

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Imago Max Wilschrey und Freundin Laura beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Freundin Laura