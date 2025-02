Diese Realitystars waren bei Cosimo Citiolos großer Hochzeit

Cosimo Citiolo (43) und seine Liebste Nathalie Gaus haben den Bund fürs Leben geschlossen. Die Hochzeit fand in Italien im Beisein enger Freunde und Familie statt, doch auch einige prominente Gäste aus der Entertainment-Szene durften nicht fehlen. Besonders stolz war der Bräutigam auf die Anwesenheit von Kay One (40), dem bekannten Rapper und früheren DSDS-Juror, sowie von Gina-Lisa Lohfink (38), die als enge Freundin von Nathalie eingeladen war. "Es war uns wichtig, nur ausgewählte Leute dabeizuhaben", erklärte der Reality-TV-Darsteller im Interview mit Promiflash, der auf zu viel Prominenz bewusst verzichtet hat.

Die Entscheidung, die Gästeliste auf wenige Realitystars zu begrenzen, sei wohlüberlegt gewesen, wie Cosimo in dem Gespräch verriet. "Umso mehr Realitystars da sind, umso mehr Verantwortung trägt man", meinte er und erklärte, dass er eine entspannte Feier ohne mögliche Dramen habe sicherstellen wollen. Kay One habe ihm in der Vergangenheit sowohl in beruflicher Hinsicht als auch privat oft zur Seite gestanden und sogar dabei geholfen, seine Spielsucht zu überwinden. Doch nicht nur der Rapper stand auf der Gästelist. Auch die GNTM-Bekanntheit Gina-Lisa feierte mit dem glücklichen Paar: "Wir fanden es cool, dass sie da war, weil sie gut drauf ist und ein herzlicher Mensch", schwärmte der 43-Jährige. Absichtlich verzichtete das Brautpaar auf Gäste aus Kuppelshows. "Ich hatte auch keinen Bock, dass da irgendwelche Verführer von Temptation Island auf meiner Hochzeit zu haben – die verführen dann nachher noch irgendeine Verwandte von mir", stellte Cosimo klar.

Der Musiker, der sich selbst gerne als "Checker vom Neckar" bezeichnet, ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsszene. Durch seine Auftritte in Formaten wie "Deutschland sucht den Superstar" und später Promi Big Brother wurde er einem breiten Publikum bekannt. Mit Nathalie hat Cosimo privat sein Glück gefunden – schon seit 2019 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Im Dezember plauderten die beiden bei der Eröffnung von Kader Loths (52) Beauty-Salon aus, wie sie ihre Liebe frisch halten. "Das Geheimnis ist, viel Liebe zu machen", betonte Cosimo gegenüber Promiflash.

Ab dem 19. Februar läuft die vierteilige Serie "My Big Fat Italian Wedding" immer mittwochabends um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Getty Images Kay One, 2025 in Köln

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit ihrem Freund Cosimo Citiolo, Oktober 2023

