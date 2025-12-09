Immer mehr Abnehmspritzen: Kate Winslet will Frauen warnen

Kate Winslet (50) schlägt Alarm: In einem neuen Interview mit der Sunday Times, das am Samstag, 6. Dezember, erschienen ist, nennt die Oscar-Preisträgerin den Boom rund um Abnehmmedikamente "erschütternd". Die Schauspielerin warnt davor, wie verbreitet diese Mittel inzwischen sind, und fragt provokant: "Und wissen sie, was sie sich spritzen?". Kate spricht damit einen Trend an, der sie zunehmend beunruhigt. "Wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr an das Aussehen gebunden ist, ist das beängstigend", erklärte sie. Die "Avatar: Fire and Ash"-Darstellerin richtet ihren Appell an eine breite Öffentlichkeit, die sich zwischen Diätpillen, Injektionen und dauerndem Optimierungsdruck wiederfindet.

Besonders für Frauen, so erklärte die Oscar-Preisträgerin, sei der Druck, einem perfekten Bild zu entsprechen, enorm. Kate betonte, dass sie ermutigt sei, wenn sie sehe, wie einige Schauspielerinnen bei Veranstaltungen selbstbewusst jede Art von Outfit tragen, unabhängig von ihrer Figur. Doch die allgegenwärtige Verbreitung von Abnehmspritzen oder kosmetischen Verfahren störe sie zutiefst: "Es ist solch ein Chaos da draußen", äußerte sie. Sie zeigte sich besorgt darüber, welchen Einfluss soziale Medien auf das Selbstwertgefühl junger Menschen haben und kritisierte, dass viele Frauen ein unrealistisches Schönheitsideal anstreben.

Die Schauspielerin erinnerte sich auch an die Anfänge ihrer Karriere, als sie selbst Opfer grausamer Kritik an ihrem Aussehen wurde. Kate sprach offen darüber, dass sie in jungen Jahren von den Medien schikaniert und öffentlich für ihr Gewicht gemobbt wurde. Heute blickt sie auf diese Zeit mit Bedauern zurück und wünscht, sie hätte damals stärker für sich selbst eingestanden. Im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte sie: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich gesagt: 'Lasst mich in Ruhe, ich finde mich gerade erst selbst heraus.'" Ihre Erfahrungen haben ihre Sicht auf die Bedeutung von Selbstakzeptanz und Authentizität stark geprägt.

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Getty Images Kate Winslet auf dem 20. Zurich Film Festival, Oktober 2024

