Unter Tränen: Kate Winslet verurteilt Bodyshaming am Filmset

Kate Winslet (49), die ihren Durchbruch als Rose an der Seite von Leonardo DiCaprio (50) in "Titanic" (1997) feierte, hat nun in einem emotionalen Interview über die ewige Kritik am weiblichen Körper gesprochen, der auch sie während ihrer Karriere ausgesetzt gewesen sei. In der Sendung "60 Minutes" erzählte sie von den "grausamen" Kommentaren über ihr Gewicht, die sie nach dem Erfolg des Films mit Anfang 20 ertragen musste. Unter Tränen räumte Kate ein, wie stark sie die Beschimpfungen trafen und wie sie sogar einen der Kritiker persönlich zur Rede stellte: "Es war ein bedeutender Moment, denn es ging nicht nur um mich, sondern um all die Menschen, die dieser Art von Belästigung ausgesetzt waren. Aber es war grauenvoll."

In Erinnerung an die "entsetzlichen" Vorfälle dieser Art fragte die Oscar-Preisträgerin in der Sendung: "Was für ein Mensch muss man sein, um so etwas einer jungen Schauspielerin anzutun, die gerade versucht, ihren Weg zu finden?" In dem Interview reflektierte Kate, wie sich das mediale Bodyshaming auf ihr Selbstbild auswirkte. Als ein Reporter ihr auf dem roten Teppich einmal sagte, sie sehe "wie geschmolzen und hineingegossen" in ihr Kleid aus, habe sie sich entschieden, nicht mehr zu schweigen: "Ich habe ihnen meine Meinung gesagt und gesagt: 'Ich hoffe, das verfolgt Sie'." Für die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin sei das nicht nur ein persönlicher Sieg gewesen, sondern ein Moment für alle, die ähnlichem Mobbing ausgesetzt sind.

Schon früh in ihrer Karriere hatte Kate mit Vorurteilen zu kämpfen. Eine ihrer Theaterlehrerinnen sagte ihr einst, sie müsse sich mit den "dicken Rollen" zufriedengeben, falls sie nicht abnehme. Doch anstatt sich entmutigen zu lassen, gab ihr das den Ansporn, sich zu beweisen. "Ich war nie wirklich dick!", betonte sie in der Sendung. Heute sei Kate stolz darauf, zu ihren natürlichen Kurven und ihrem Alter zu stehen. Sie lehne es ab, sich für Rollen zu verstellen oder zu verstecken, und setzt damit ein Zeichen gegen die unrealistischen Schönheitsstandards in Hollywood. "Es ist nicht mutig, eine Rolle ohne Make-up zu spielen. Es ist einfach nur ehrlich", betonte die dreifache Mutter und kritisierte damit die Doppelmoral in der Branche.

Kate distanziert sich schon lange von diesen oft unrealistischen Standards. Auch wenn sie bereits seit Jahren zur Elite der Filmszene gehört, blieb sie an den Filmsets nicht von Bodyshaming verschont. In einem Interview mit Harper's Bazaar erzählte die Schauspielerin einst von einer Herausforderung am Set des Dramas "Die Fotografin" (2023). Während einer Badeanzugszene bat ein Crewmitglied sie, aufrechter zu sitzen. Ihre Antwort: "Damit man meine Speckrollen am Bauch nicht sieht? Nie im Leben!" Die Oscar-Preisträgerin wollte, dass ihr Äußeres zur Rolle passt: "Ich bin stolz darauf, denn man sieht mir mein Leben im Gesicht an, und das ist wichtig." Für Kate sei es nie eine Option gewesen, diese Spuren des Lebens zu verbergen. Die Schauspielerin, die bereits in ihrer Kindheit mit Mobbing konfrontiert wurde, bewies erneut sowohl ihre Haltung zu einem gesunden Körperbild als auch ihren gehörigen Selbstrespekt.

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Getty Images Kate Winslet bei den Emmy Awards, 2021

Getty Images Kate Winslet auf dem 20. Zurich Film Festival, Oktober 2024