Jimmy Kimmel erhält Auszeichnung für Standhaftigkeit und Mut

Große Ehre für Jimmy Kimmel (58): Der Late-Night-Moderator wird mit dem President's Award ausgezeichnet. Die selten vergebene Würdigung soll ihm im März 2026 in Los Angeles überreicht werden. Hinter der Entscheidung stehen laut Deadline die Publizisten der International Cinematographers Guild (ICG), die Jimmy für Charakterstärke, Widerstandskraft und Prinzipientreue loben. Anlass dafür sind turbulente Monate: Im September wurde die Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" von ABC zunächst auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen. Der Grund: Jimmys regierungskritische Äußerungen nach der Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk. Nach knapp einer Woche kehrte die Show auf die Bildschirme zurück.

Die ICG betont Jimmys Haltung in dieser Phase. "Wir freuen uns sehr, diesen Preis an Jimmy Kimmel zu vergeben, dessen Rückkehr auf den Bildschirm seinem Publikum so viel bedeutet hat und dessen Präsenz bei den International Cinematographers Guild Publicists Awards uns so viel bedeutet", erklärte ICG-Präsident John Lindley und fügte hinzu: "Er stand während seiner Suspendierung zu seiner Belegschaft und seinem Team, und wir feiern sein Engagement für seine Arbeit und seine Crew." Der President’s Award wird von der Gilde nur unter außergewöhnlichen Umständen verliehen. In der Reihe der bisherigen Preisträger stehen unter anderem Cheryl Boone Isaacs und Linda Bell Blue.

Jimmy pflegt das Image eines standhaften Spaßmachers, der Schlagabtausche nicht scheut, aber den Ton selten persönlich werden lässt. In seiner Show konterte er jüngst eine Attacke von Donald Trump (79) mit einem lakonischen Spruch. Privat lebt der Moderator mit seiner Familie in Los Angeles. Aus Interviews ist bekannt, dass er engen Kontakt zu seinem Team hält und sich regelmäßig öffentlich für Crew und Autoren starkmacht. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der Loyalität hochhält, Humor als Ventil nutzt und nach stressigen Sendungswochen gern beim gemeinsamen Essen mit der Familie abschaltet.

Getty Images Jimmy Kimmel, August 2025

Getty Images Jimmy Kimmel, Mai 2025

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024