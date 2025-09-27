TV-Comeback nach Kontroverse: Jimmy Kimmel ist wieder zurück

Jimmy Kimmel (57) ist zurück! Seine beliebte Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" wird ab sofort wieder auf Sinclair ABC-Sendern ausgestrahlt. Dies gab die Sendegruppe nach intensiven Gesprächen mit Disney, dem Mutterkonzern, und ABC bekannt, die auf eine Lösung hinarbeiteten, nachdem die Show zuvor entfernt worden war. Grund für die vorübergehende Absetzung war eine Kontroverse um Jimmys Äußerungen vom 17. September über die Reaktionen von Trump-Anhängern auf den Tod von Charlie Kirk. Die Rückkehr sorgt für großes Interesse und wurde mit einer Einschaltquote von über 6 Millionen Zuschauern gefeiert.

Sinclair erklärte in einer Stellungnahme, dass die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Sendung im Kontext einer starken Verpflichtung gegenüber den Zuschauern und der Gemeinschaft getroffen wurde. Es gab Vorschläge, einen unabhängigen Ombudsmann einzusetzen, um Vertrauen und Transparenz zwischen Sendern und Zuschauern zu stärken. ABC und Disney haben diesen Vorschlag bisher nicht angenommen, doch die Gespräche bezeichnete Sinclair als "konstruktiv". Die Entscheidung der Sendegruppe, die Show zunächst abzusetzen, sei hingegen unabhängig von staatlichem Druck erfolgt, erklärte das Unternehmen.

Jimmy selbst hat in den vergangenen Jahren großen Einfluss auf die Late-Night-Landschaft gehabt. Der Moderator, der bekannt für seinen scharfen Humor und seine pointierten Kommentare ist, setzt oft auf gesellschaftspolitische Themen und ist damit nicht selten kontrovers. Privat ist der vierfache Vater mit seiner Frau Molly McNearney verheiratet und zeigt sich auf Social-Media-Kanälen gerne von seiner humorvollen Familienseite. Seine Loyalität zu ABC und den Zuschauern scheint trotz dieser turbulenten Wochen ungebrochen, was die Einschaltquoten seines Comebacks eindrucksvoll zeigen.

Getty Images Jimmy Kimmel im Juni 2022

Getty Images Jimmy Kimmel, Mai 2025

Getty Images Jimmy Kimmel und Molly McNearney, September 2025