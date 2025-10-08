Channing Tatum feierte wild mit Ryan Reynolds' Wrexham-Team

Channing Tatum (45) hat sich jüngst eine unvergessliche Nacht mit den Spielern des Wrexham AFC gegönnt – einer Fußballmannschaft, die unter anderem von Ryan Reynolds (48) mitbetrieben wird. Im Dezember tauchte Channing in Wrexham auf, um ein Werbevideo für einen Sponsor des Clubs zu drehen. Nach einem Besuch im "Fat Boar"-Pub ging es für den "Magic Mike"-Star zusammen mit Ryan und einigen Spielern weiter, um den Geburtstag von Elliot Lee zu feiern. Dabei eskalierte die Party so sehr, dass Channing Ryan morgens um 4:30 Uhr eine kuriose Entschuldigungsnachricht schickte: "Oops, ich hatte vielleicht zu viel Spaß mit den Jungs", stand darin – wie Ryan in der Show "Jimmy Kimmel Live" verriet.

Mit dabei hatte Ryan auch ein Foto, auf dem Channing oben ohne mit Elliot Lee und zwei weiteren Spielern ausgelassen posiert. Laut Ryan wurde das Wrexham-Team kurzerhand in eine Magic-Mike-Show verwandelt. Er scherzte: "Die Spieler waren erst in ihren Hotelzimmern und dann schnappte Channing sie sich einzeln für die walisische Partynacht." Trotz aller Ausgelassenheit betonte Channing in seiner Nachricht, dass niemand verletzt wurde. Stattdessen kommentierte er, dass der Abend definitiv im Internet landen würde – ein Versprechen, das eingehalten wurde, denn die Anekdote sorgt seither für Lacher.

Neben dem Chaos in der Nacht zeigte sich Channing auch von Wrexham und seiner Community tief beeindruckt. Auf Instagram schwärmte er von der Herzlichkeit und Loyalität der Stadt. Er lobte das Engagement von Ryan und dessen Mitbesitzer Rob McElhenney (48) und erklärte, dass ihn die Atmosphäre des Teams und der Fans fast dazu gebracht hätte, vor Ort zu bleiben. "Was Ryan und Rob für diese Stadt getan haben, ist pure Magie", schrieb Channing. Amüsante Partys und ehrliche Bewunderung verschmelzen hier einmal mehr zu einer Story, genau wie sie Hollywood liebt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ryan Reynolds und Channing Tatum

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Ryan Reynolds und Rob McElhenney