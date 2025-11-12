Jimmy Kimmel trauert um seinen besten Freund Cleto Escobedo

Große Trauer bei "Jimmy Kimmel Live!": Cleto Escobedo, enger Freund von Jimmy Kimmel (57) und langjähriger Bandleader in seiner Showband, ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Der Musiker, der seit der Premiere von "Jimmy Kimmel Live!" im Jahr 2003 an Jimmys Seite war, erlag den Folgen von Komplikationen nach einer Lebertransplantation. "Früh heute Morgen haben wir einen großartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Mann verloren", teilte der Talkmaster in den sozialen Medien mit. Zuletzt hatte er bereits am 6. November kurzfristig eine Episode seiner Show abgesagt, um Cleto im Krankenhaus beizustehen. "Um zu sagen, dass wir am Boden zerstört sind, ist eine Untertreibung", schrieb Jimmy weiter.

Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Cleto und Jimmy begann bereits, als die beiden Jungen waren und in Las Vegas aufwuchsen. Sie lebten nur eine Straße voneinander entfernt, spielten zusammen Baseball und Fußball und gründeten sogar eine gemeinsame Band. Später tourte Cleto als Musiker unter anderem mit Earth, Wind and Fire sowie Paula Abdul (63). Als Jimmy dann seine eigene Show bekam, bestand er darauf, seinen Jugendfreund als Bandleader für die Hausband "Cleto and the Cletones" zu gewinnen. "Ich wollte nicht nur großartige Musiker, sondern jemanden, mit dem ich eine besondere Chemie habe", erinnerte sich Jimmy gegenüber People.

Privat verband die beiden eine Kindheitsfreundschaft voller gemeinsamer Erinnerungen. 2016 ließ Jimmy in einem Showsegment zu Cletos 50. Geburtstag die frühen Tage Revue passieren: "Cleto hatte ein Fahrrad mit Beiwagen. Ich stieg ein, und er fuhr mich direkt in Mülltonnen und Büsche", erzählte er dem Sender ABC7. Er erinnerte sich auch an Streiche auf der Rückbank im Auto seiner Mutter und an Tage, an denen sie mit Cletos Vater angeln gingen oder beim Baseball und Football herumtobten. Cleto galt schon als Schüler als Ausnahmetalent am Saxofon, "das ganze Schulhaus stand auf und applaudierte", schwärmte Jimmy damals bei ABC7.

Getty Images Jimmy Kimmel bei der 46. Life Achievement Award Gala 2018

Getty Images Cleto Escobedo, Jr., Jimmy Kimmel und Brad Paisley performen bei der Jimmy Kimmel Live x Entertainment Weekly Party in Austin, 2015

Getty Images Jim Gentleman, Jimmy Kimmel und Cleto Escobedo verfolgen Spiel 1 der World Series 2024 im Dodger Stadium