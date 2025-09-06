Für TSITP-Star Lola Tung ist Dating im realen Leben "hart"

Fans der Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" kennen Lola Tung (22) als Belly, die in ein kompliziertes Liebesdreieck verwickelt ist. Doch auch abseits der Kameras kämpft die junge Schauspielerin mit ihren eigenen Herausforderungen in Sachen Liebe und Dating. Im Interview mit Nylon gab Lola preis, dass sie wenig von Dating-Apps hält. Ihr Fazit? "Es ist hart da draußen", gestand sie. Obwohl viele Gleichaltrige auf Tinder und Co. schwören, betrachtet sie das Treiben lieber aus sicherer Distanz. "Ich bin kein App-Typ. Die haben mich schon immer verängstigt, selbst während meiner College-Zeit", erklärte die 22-Jährige offen und mit einem Lächeln.

Der Einfluss, den ihre Rolle als Belly auf ihr eigenes Leben und ihre Anschauungen hat, ist bemerkenswert. Durch die Rolle hat die Schauspielerin eine wichtige Lektion über Beziehungen gelernt: "Manche Männer brauchen einfach mehr Zeit zum Reifen." Diese wertvolle Erkenntnis hat sie aus dem emotionalen Auf und Ab der Seriengeschichte gewonnen, die zwischen den Brüdern Jeremiah (gespielt von Gavin Casalegno, 26) und Conrad Fisher (gespielt von Christopher Briney, 27) vermittelt wird. Trotz der Turbulenzen ihrer Rolle predigt Lola eine entspannte Haltung im realen Leben und ist davon überzeugt, dass alle Dinge zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Sie erklärte: "Wir sind so schnell dabei, Dinge im Leben voranzutreiben. Eine meiner Freundinnen sagte: 'Ich kann es kaum erwarten, bis wir in unseren Dreißigern sind.' Aber ich sage: 'Hetz nicht! Wir sind 22. Wir können uns Zeit lassen.'"

Auch die Liebe der anderen Stars von "Der Sommer, als ich schön wurde" sorgte abseits der Kamera für Gesprächsstoff. Während Lola offen über ihr Single-Dasein sprach, präsentierten sich einige ihrer Kollegen glücklich vergeben. Christopher wusste das Glück an seiner Seite zu schätzen. "Wir waren zunächst Freunde, wir haben zusammen studiert und zusammengelebt. Wir wussten, dass es funktioniert", verriet der Schauspieler gegenüber People über seine Beziehung mit Isabel Machado. Gavin und Cheyanne Casalegno hielten ihre Liebe eine Zeit lang geheim, überraschten dann jedoch ihre Fans mit der Nachricht ihrer Hochzeit.

Getty Images Lola Tung, November 2023

Getty Images Lola Tung, Juni 2025

Getty Images Gavin und Cheyanne Casalegno, Februar 2025