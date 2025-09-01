"Der Sommer, als ich schön wurde" endet anders als im Buch

Belly Conklins (gespielt von Lola Tung, 22) Geschichte in der erfolgreichen Amazon-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" nimmt eine überraschende Wendung: Achtung, jetzt folgt ein Spoiler. In der achten Folge mit dem Titel "Der letzte Kuss" kommt es zu einem Moment, der so nicht in der Buchvorlage von Jenny Han (44) vorkommt. Während sich Belly eigentlich auf die Hochzeit mit Jeremiah Fisher (gespielt von Gavin Casalegno, 25) vorbereitet, gesteht Conrad Fisher (gespielt von Christopher Briney, 27) ihr erneut seine Liebe. Doch am Hochzeitstag verschwindet Jeremiah und zieht sich zurück, nachdem ihm klar wird, dass Belly noch immer Gefühle für Conrad hat. Der Höhepunkt für die Zuschauer: Belly trifft Conrad unerwartet am Flughafen, eine Szene, die es in den Büchern nicht gab, wie unter anderem kino.de berichtet.

Die Änderungen sorgen für aufregende Spekulationen, wie die kommenden drei Episoden das Liebeschaos auflösen könnten. Im Buch geht Belly nach der geplatzten Hochzeit zum Studium nach Spanien, wo ihre Verbindung zu Conrad durch Briefe wieder neu entfacht wird und schließlich in einer Hochzeit endet. Die Amazon-Adaption öffnet mit der Flughafenszene jedoch neue Türen und bietet Möglichkeiten für ein alternatives Ende, das laut Autorin Jenny frischen Wind in die Geschichte bringen soll.

Bereits in den ersten sieben Tagen nach Start der neuen Staffel sahen stolze 25 Millionen Zuschauer weltweit die Dramedy rund um Belly und die Fisher-Brüder, wie Amazon mitteilte. Damit galt die Serie nicht nur als Nummer eins auf der Streamingplattform, sondern auch als beliebteste Serie bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. Besonders in Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Brasilien war die Begeisterung riesig und die Fan-Community wuchs weiter.

Getty Images Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung & Chris Briney mit Jenny Han

Getty Images Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney bei der Feier von "The Summer I Turned Pretty 3"

Getty Images Jenny Han, Autorin