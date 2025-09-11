Lola Tungs Panne am "Der Sommer, als ich schön wurde"-Set

Während der letzten Dreharbeiten zur finalen Staffel von Der Sommer, als ich schön wurde sorgte Lola Tung (22), Hauptdarstellerin der Serie, für einen kurzen Schreckmoment am Set. Beim Dreh in Paris flog ein Dartpfeil gefährlich nah an einigen Crewmitgliedern vorbei – das verrät sie nun gegenüber Entertainment Weekly. Sichtlich beunruhigt unterbrach Lola sofort ihre Szenen und vergewisserte sich mehrfach, dass niemand verletzt wurde. "Stopp, stopp, stopp. Ist alles in Ordnung? Seid ihr sicher?", rief sie besorgt aus. Zum Glück blieben alle unverletzt, und die Stimmung beruhigte sich schnell wieder.

Während dieser chaotische Moment hinter den Kulissen für Nervosität sorgte, geht es in Lolas Rolle Belly in den neuen Episoden ebenfalls turbulent zu. In Paris verbringt Belly ein romantisches Date in einer verschneiten Weihnachtskulisse, doch es ist weder Conrad noch Jeremiah an ihrer Seite. Ob sie sich letztlich für einen der beiden Fisher-Brüder entscheidet oder ein neuer Herzbube das Rennen macht, bleibt unklar. Auch Schöpferin Jenny Han (45) hält die Zuschauer mit einigen Überraschungen in Atem. Bereits der Trailer deutet an, dass entscheidende Wendungen auf die Fans warten.

Jenny selbst hatte von Anfang an geplant, das Finale der Serie in Paris spielen zu lassen, inspiriert vom dritten Buch der Romantrilogie, das Elemente aus dem Film "Casablanca" aufgreift. Die Entscheidung, die Handlung über das Material der Bücher hinaus zu erweitern, erklärte sie damit, dass sie mehr von Bellys Entwicklung zeigen wollte. "Eine junge Frau, die allein in einer fremden Stadt lebt und sich selbst entdeckt – das ist für mich ein essenzieller Teil ihres Erwachsenwerdens", so die Autorin im Gespräch mit Entertainment Weekly. Dass diese Schlüsselszenen vor der traumhaften Kulisse von Paris gedreht wurden, unterstreicht den romantischen Flair der Serie und macht die finalen Folgen zu einem Highlight für Fans weltweit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Tung, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung & Chris Briney mit Jenny Han

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Han, Autorin