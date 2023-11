Nathalie Gaus würde bei "Kampf der Realitystars" teilnehmen

Beruflich läuft es rund für die Influencerin Nathalie Gaus. Gemeinsam mit ihrem Partner und Realitystar Cosimo Citiolo (41) stand sie bereits für Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera und schaffte es bis ins Halbfinale. Aktuell gewährt sie ihren Fans bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben intime Einblicke in ihr Leben. Promiflash gegenüber verrät Nathalie nun, auf welche TV-Formate sie in Zukunft Lust hat.

Eine Teilnahme bei Kampf der Realitystars könne sie sich gut vorstellen, erzählt die Ex-Sommerhaus-Kandidatin bei der Angermaier Trachtennacht im Interview mit Promiflash. "Das wäre mal was ganz anderes, so Party machen und schön am Strand", schwärmt Nathalie. Tipps holen könnte sie sich bei ihrer besseren Hälfte Cosimo, der sorgte schließlich bereits 2021 mit seiner Teilnahme für Furore. Aber auch für andere Formate sei sie offen und betont, wie viel Spaß ihr die Arbeit am TV-Set bereite.

Momentan ist die Schönheit also viel beschäftigt: Neben ihrer Teilnahme bei "B:Real", natürlich ebenfalls mit Partner Cosimo, läuft es bei den beiden Turteltäubchen offenbar auch privat blendend. Die beiden sind bereits seit 2019 glücklich vergeben und haben sogar schon über ihre Traumhochzeit spekuliert.

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Dschungel-Begleitung von Cosimo Citiolo

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit ihrem Freund Cosimo Citiolo, Oktober 2023

