Eskalation im Sommerhaus: Fans fordern Konsequenzen für Maki

Dass auch bei Das Sommerhaus der Normalos noch ordentlich die Fetzen fliegen würden, hatten viele Zuschauer bereits erwartet. Doch was Kandidat Mladen "Maki" Doric in der neuesten Folge mit seiner Partnerin Michelle Misic veranstaltete, ging für einige Fans des RTL+-Formats nun deutlich zu weit: Sie fordern online den Rauswurf des gelernten Buchhalters. Auslöser war das zunächst unschuldig anmutende Spiel "Tischlein deck dich", bei dem es darum ging, Quizfragen richtig zu beantworten. Wer die falsche Antwort gab, musste vom Ekelessen kosten, das RTL liebevoll à la Dschungelcamp vorbereitet hatte. Der spaßige Wissenstest wurde für das Paar jedoch schnell zur Zerreißprobe: Michelle buchstabierte das Wort "Intelligenzniveau" falsch, woraufhin Maki die Fassung verlor und zur wütenden Tirade über die vermeintliche Dummheit seiner Freundin ansetzte.

Auch bei der nächsten kniffligen Frage konnte Maki mit seinen starken Emotionen offenbar nur schwer umgehen. Nachdem seine Partnerin nicht gewusst hatte, wo genau am weiblichen Körper der Venushügel zu verorten ist, brach es erneut wütend aus ihm heraus. "Bist du eine Frau?!", blaffte er sie an und fügte hinzu: "Alter, du bist null intelligent. Schande über dich." Inzwischen fordern viele Fans der Show online Konsequenzen für Makis problematisches Verhalten und rufen Michelle dazu auf, sich von ihm zu trennen. "Wenn ich sehe, wie Maki mit der Frau umgeht, lässt es einen zusammenzucken", hieß es in den sozialen Medien beispielsweise. Andere kritisierten das "toxische Verhalten" des Kandidaten und drückten ihre Besorgnis um Michelle aus. Insbesondere ihr Zusammenspiel aus Angst und Überforderung im Umgang mit Maki scheint die Zuschauer nachhaltig zu erschüttern.

Der Normalo-Ableger von Das Sommerhaus der Stars bringt seit dem 24. Februar frischen Wind in die Reality-TV-Welt: Acht nicht-prominente Paare zogen für RTL auf einen rustikalen Bauernhof in Bocholt-Barlo und kämpfen dort um 25.000 Euro. Die Dreharbeiten liefen unter extremen Bedingungen – wenig Platz, viel Drama und Kameras rund um die Uhr. Doch ganz so "normal", wie von vielen Fans erhofft, sind nicht alle Kandidaten – einige hatten bereits TV-Erfahrung oder waren als Influencer aktiv. Michelle und Maki jedoch nicht: Der Buchhalter und die IT-Einkäuferin lebten vor ihrer Reality-Premiere ein eher zurückgezogenes Leben als noch unverheiratetes Paar. Ob ihre Beziehung diesen TV-Härtetest überstehen wird, bleibt spannend.

RTL "Das Sommerhaus der Normalos"-Bewohner, Staffel eins im Jahr 2025

RTL Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

