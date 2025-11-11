Spoiler: Dieses Couple ist das "Love Island VIP"-Siegerpaar

Achtung, hier folgt ein Spoiler zum Gewinnerpaar von "Love Island VIP"!

Bei Love Island VIP wird es ernst: Die ereignisreiche zweite Staffel der Reality-TV-Show neigt sich dem Ende zu. Das große Finale wird am Donnerstag zuerst auf RTL+ ausgestrahlt, eine Woche später folgt dann die TV-Ausstrahlung bei RTLZWEI. Schon vorab ist nun durchgesickert, welches Couple in der finalen Folge als großes Siegerpaar gekürt wird: Es trifft die Zuschauerfavoriten Stella Stegmann (28) und Josh Stanley (29)! Das berichtet zumindest Bild.

Mit dieser Verkündung ist die Folge allerdings noch nicht vorbei – zunächst wird es noch einmal so richtig spannend. In der entscheidenden Szene überreicht Moderatorin Sylvie Meis (47) dem Gewinnerpärchen zwei Umschläge: In einem liegt nichts, im anderen 50.000 Euro. Josh greift zum richtigen Umschlag. Danach folgt für den Are You The One?-Star die Gewissensfrage: teilen oder alles alleine einstreichen? Seine Antwort sorgt für ein TV-taugliches Happy End: Josh teilt die Prämie selbstverständlich mit seiner Liebsten.

Mit ihrem Sieg treten Stella und Josh in die Fußstapfen von Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (38), die 2024 gewonnen haben. Bei ihnen führte der Gewinn allerdings nicht zum ganz großen Liebesglück: Nach dem Ende der Dreharbeiten war schnell alles aus zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten. Chiara warf Patrick damals sogar vor, die Liaison ausgeschmückt zu haben, um berühmter zu werden. Ob die Liebe von Stella und Josh eine längere Haltbarkeit beweist, bleibt vorerst noch spannend.

RTLZWEI Das "Love Island VIP"-Logo

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Instagram / chiarafroehlich Patrick Fabian und Chiara Fröhlich bei "Love Island VIP"

