Schwierige Zeit nach Scheidung: Das half Dwayne Johnson

Dwayne Johnson (53) hat im "Awards Chatter"-Podcast des Hollywood Reporter über eine besonders schwierige Zeit in seinem Leben gesprochen: die Scheidung von seiner Ex-Frau Dany Garcia (56) im Jahr 2007. Nach 16 Jahren Ehe hatte sich das Paar getrennt, was Dwayne eigenen Worten zufolge "wirklich durchgeschüttelt" habe. Besonders die Auswirkungen der Trennung auf ihre damals junge Tochter Simone haben ihn tief beschäftigt. "Was für ein Vater werde ich sein?", soll sich der Schauspieler damals gefragt haben. Er fügte hinzu, dass diese Zeit eine erneute Phase von Depressionen für ihn bedeutete.

Um mit den emotionalen Turbulenzen umzugehen, entschied sich Dwayne damals bewusst für leichtere Filmrollen. Statt herausfordernder, emotionaler Projekte drehte er Filme mit einem Happy End wie "The Game Plan", "Tooth Fairy" und "Race to Witch Mountain". "Diese Art von Filmen gab mir in dieser Zeit ein gutes Gefühl", erklärte der ehemalige Wrestler. Abseits der Leinwand hielten er und Dany Garcia trotz des Endes ihrer Ehe eine enge Verbindung aufrecht, die so weit geht, dass sie 2012 gemeinsam die Produktionsfirma Seven Bucks Productions gründeten. "Wir blieben beste Freunde und Geschäftspartner", hieß es damals in einer gemeinsamen Erklärung bei ihrer Trennung.

Heute ist Dwayne Johnson mit Lauren Hashian (41) verheiratet, mit der er zwei weitere Töchter hat. Lauren nimmt gerne die Rolle der Unterstützerin ein und lobte kürzlich öffentlich die schauspielerische Leistung ihres Mannes in dem Film "The Smashing Machine". Auf Instagram schrieb sie, der Film, um dessen Hauptrolle Dwayne aktiv kämpfte, zeige die "tiefen und komplexen Facetten seiner Persönlichkeit". Die Art und Weise, wie Dwayne die Höhen und Tiefen seines Lebens reflektiert und sie oft in kreative Bahnen lenkt, scheint ein Teil seines persönlichen Erfolgsrezepts zu sein – sowohl vor der Kamera als auch in seinen privaten Beziehungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dany Garcia und Dwayne "The Rock" Johnson 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und seine Frau Lauren Hashian