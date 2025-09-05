Nach Richard Lugners Tod: Simone findet Therapie im Tanz

Nach dem Tod des beliebten Unternehmers und Reality-TV-Stars Richard Lugner (†91), der im August 2024 verstorben ist, war seine Witwe Simone Lugner mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Besonders die Erbstreitigkeiten, Morddrohungen und falsche Freunde belasteten sie schwer. Eine unerwartete Rettung fand die trauernde Witwe schließlich in der Teilnahme an der TV-Show "Dancing Stars", die ihr half, ihr Leben auf unerwartete Weise zu verändern. Im Gespräch mit oe24 verriet Simone, dass das Tanzen nicht nur eine mentale, sondern auch eine körperliche Therapie für sie geworden sei. Die Show und das ganze Drumherum hätten ihr sehr geholfen, obwohl sie zunächst skeptisch gewesen sei.

Simone hat durch das Tanzen eine neue Leidenschaft entdeckt, die ihr half, mit den emotionalen und sozialen Herausforderungen nach dem Verlust ihres Mannes fertigzuwerden. Auch nach dem Ende der Tanzshow bleibt sie am Ball und nutzt Tutorials, Apps und Online-Kurse, um ihre Tanzfähigkeiten weiter zu verbessern. Besonders Line Dance und Zumba haben ihren Alltag bereichert und bieten ihr die Möglichkeit, den Stress des täglichen Lebens zu vergessen. Die Vielfalt des Tanzens erinnert Simone an ihre Mutter, die Bauchtanz gelernt hatte, und gibt ihr das Selbstvertrauen, dass es für jeden den passenden Tanzstil gibt.

Doch nicht nur das Tanzen hat es Simone angetan. Auch das Boxen gehört mittlerweile zu ihren Hobbys. Mit einem Augenzwinkern enthüllt sie, dass der Sport ihr den ersehnten Muskelkater beschert, den ihr das Tanzen nicht liefern konnte. Dabei bleibt offen, ob Simone im Boxring an eine bestimmte Person denkt, während sie ihre Schlagkraft trainiert. Dieser sportliche Ausgleich scheint ihr neue Energie und Lebensfreude zu schenken, während sie die Herausforderungen bewältigt, vor die das Leben sie gestellt hat.

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, 2021

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner