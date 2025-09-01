Luxus-Urlaub: Simone Lugner beneidet Richards Ex Mausi

Simone Lugner, die Witwe des 2024 verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (†91), blickt nachdenklich auf den Sommer zurück. Im Gespräch mit oe24 zeigt sie sich jetzt wehmütig über die voranschreitende Jahreszeit: "Ich mag es, wenn es draußen grün ist, blüht und meine Pflanzen mich mit Obst und Gemüse beschenken." Doch der nahende Herbst und Winter machen ihr zu schaffen. Besonders, wenn sie sieht, wie Richards Ex-Frau Christina Lugner (60), besser bekannt als "Mausi", die Sonne in vollen Zügen genießt. Derzeit weilt Mausi in Istrien auf einer Yacht und plant, den Winter erneut auf den Kanaren zu verbringen, während Simone sich hier den Herausforderungen des Alltags stellt.

Neben den Erinnerungen an ihren Mann hat Simone mit anhaltenden Streitigkeiten zu kämpfen. Der Erbstreit um Richard Lugners Hinterlassenschaften sorgt im familiären Umfeld für Spannungen, und auch die Diskussionen rund um die Lugner-Villa belasten die Stimmung. Doch Simone gibt nicht nur passiv der Wehmut nach. Sie denkt darüber nach, ebenfalls mehr Zeit in südlichen Gefilden zu verbringen, wie sie im Gespräch verriet: "Wenn ich könnte, würde ich es wie Mausi machen, abhauen nach Teneriffa." Dazu fehlen ihr momentan jedoch die nötigen Mittel und die zeitliche Freiheit.

Trotz aller Widrigkeiten zeigt Simone sich kämpferisch. Beruflich hofft sie auf neue Perspektiven und plant, mehr Engagements im Fernsehen anzunehmen. Sollte dies gelingen, könnte sie sich vielleicht auch einmal den Traum erfüllen, dem Winter für einige Wochen zu entfliehen. Während Mausi auf ihren Reisen das Leben genießt, träumt Simone von einem ähnlich entspannten Lebensstil. Sie bleibt jedoch optimistisch und entschlossen, sich nicht von den Schwierigkeiten unterkriegen zu lassen: "Man muss sich auch kleine Freuden gönnen", betont sie.

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024