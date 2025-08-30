Besuch im Wiener Katzencafé: Simone Lugner lebt ihren Traum

Simone Lugner hat sich einen Herzenswunsch erfüllt und einen Ausflug in ein Katzencafé unternommen. Die engagierte Tierschützerin, die sich vegan ernährt und selbst mehrere Hunde sowie Katzen besitzt, teilte auf Instagram ihre Eindrücke dieses besonderen Tages. Begleitet von Freunden, genoss sie die Atmosphäre des im ersten Wiener Bezirk gelegenen Cafés, bekam aber auch zu spüren, dass die schnurrenden Fellknäuel doch ihre ganz eigenen Köpfe haben. "Ein wenig anders habe ich es mir doch vorgestellt. Dachte, da liegen die ganze Zeit Katzen bei einem rum", schrieb die Witwe des Bauunternehmers Richard Lugner (†91) kleinlaut.

Simone hatte sich ausgemalt, dass sich die Samtpfoten sofort zu ihr gesellen oder es sich gar auf ihrem Schoß gemütlich machen würden. Doch sie lernte schnell, dass Freiheit bei den tierischen Bewohnern des Cafés glücklicherweise großgeschrieben wird. "Die Katzen dürfen machen, was sie wollen. Sie haben genügend Freiraum, Spielzeug und Rückzugszimmer", erklärte die 43-Jährige in ihrem Post, betonte jedoch, dass trotzdem alle sechs Miezen bei den Gästen verweilten, anstatt sich in die privaten Gemächer zurückzuziehen. Mit ein paar Leckerlis gelang es ihr letztendlich, zumindest einige der Tiere zu ein wenig Zuwendung zu motivieren.

Privat ist Simone für ihre tiefe Leidenschaft für den Tierschutz bekannt. Sie achtet sehr auf eine gesunde Ernährung, die gänzlich ohne tierische Produkte auskommt, und macht keinen Hehl daraus, wie wichtig ihr das Wohl von Tieren ist. Immer wieder beweist die Österreicherin, dass Tiere für sie nicht nur eine Nebensache, sondern ein großer Teil ihres Lebens sind. Der Ausflug ins Katzencafé passte damit perfekt zu ihrer Persönlichkeit. Auf den veröffentlichten Schnappschüssen strahlte sie vor Freude, während sie mit den Katzen interagierte – ein weiterer Moment, der zeigt, wie sehr Tiere Simones Leben bereichern.

https://www.instagram.com/p/DNFa97oqd8m/?img_index=4 Simone Lugner im August 2025

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, 2021

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

