"Bauer sucht Frau"-Friedrich und Laura kommen sich näher

Knistern auf dem Wasser: In Folge sieben von Bauer sucht Frau wagt Spargelbauer Friedrich Dieckmann mit Laura das erste große Date – und zwar im Kanu. Doch ihr erstes Einzeldate verbringen sie nicht alleine: Friedrich hat seine besten Freunde mitgebracht. Was als lockerer Paddeltrip beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Tag voller Nähe, Blicke und geflüsterter Worte. Zwischen wechselnden Booten, Gelächter und kleinen Mutproben zeigt sich, wie sehr es zwischen Friedrich und der Lehrerin funkt – und wie selbstverständlich sie in seinen Freundeskreis hineinfindet.

Die Kanus werden während der Fahrt kurzerhand getauscht, Friedrichs bester Freund springt zu Laura ins Boot und nutzt die ruhigen Minuten für ein Vieraugengespräch, in dem sie mehr über die Art und das Leben des Sportlers erfährt. Nach der Tour entscheiden sich Friedrich und Laura, ins Wasser zu gehen. Die Strömung trägt beide ein Stück abseits – perfekte Zeit zu zweit. Es kommt zu viel Körpernähe, Friedrich küsst Laura am Hals, sie lachen und halten sich fest. "Dann hatten wir auch einen schönen Moment zu zweit, wo sie dann auch mehr oder weniger auf meinem Schoß saß. Das hat sich sehr gut angefühlt. Gerade in diesem kalten Wasser auch ein bisschen Körpernähe und Wärme zu spüren", schwärmt Friedrich in der Sendung. Auch Laura plaudert offen über das Kribbeln in ihrem Bauch: "Als wir uns nähergekommen sind, hat sich das schon schön angefühlt. Da war direkt wieder diese Nähe und so eine Wärme – ich habe mich total wohl und sicher in seinem Arm gefühlt."

Doch vor all den romantischen Momenten stand für Friedrich eine schwere Entscheidung an: Er musste einer seiner Damen die Nachricht übermitteln, dass die Hofwoche für sie nun beendet ist. Beim gemeinsamen Picknick im Heu mit Laura und Selina lag Spannung in der Luft. Die Lehrerin spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. "Ich hab ein komisches Bauchgefühl. Er verhält sich komisch", ahnte sie schon. Friedrich zögerte nicht lange und bat erst Laura zum Gespräch. "Wenn du mich anguckst, das ist von einer anderen Welt, ehrlich", gestand er Laura mit breitem Grinsen. Die beiden umarmten sich herzlich – das Kribbeln war nicht zu übersehen. Für Selina endete damit die Hofwoche und die Chance auf ein langfristiges Kennenlernen mit dem Spargelbauern.

RTL Laura und Friedrich bei "Bauer sucht Frau"

RTL Friedrich Dieckmann und Laura, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau", 2025