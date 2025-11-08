Leben in der Öffentlichkeit: Marc-Robin Wenz fordert Respekt

Marc-Robin Wenz spricht in einer Instagram-Fragerunde ehrlich über die Schattenseiten seines Lebens in der Öffentlichkeit. Ein Fan wollte wissen, wie es sich anfühlt, stets im Rampenlicht zu stehen. Die Antwort des Reality-TV-Stars fällt eindeutig aus: "Ganz ehrlich? Manchmal sehr hart!" Er schildert, dass Menschenmengen ihn förmlich umzingeln, Handys gezückt werden und er oft unerwartet berührt wird. "Für euch bin ich Marc-Robin aus dem TV und ihr habt vielleicht einen Bezug zu mir. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass ihr für mich alle fremde Menschen seid. [...] Ich bin auch nur ein Mensch", appelliert er an seine Fans und bittet darum, respektvoller mit seiner Privatsphäre umzugehen. Zwar mache ihm der Kontakt Freude, doch der Druck und Stress könnten belastend sein.

In seiner Antwort berichtet Marc-Robin weiter, dass er nicht berühmt sei, um unbedingt im Mittelpunkt zu stehen: "Ich mache diese Formate wegen des Abenteuers, nicht wegen des Ruhms." Der einstige Temptation Island-Teilnehmer, der durch verschiedene TV-Shows polarisierte, gesteht sogar, dass er manchmal vermeidet, das Haus zu verlassen, um nicht erkannt zu werden. Gleichzeitig hebt er hervor, wie wichtig es ihm sei, Fans glücklich zu machen – allerdings unter Rücksichtnahme. "Respektiert bitte auch meine Privatsphäre. [...] Wenn ihr nach Fotos fragt und schon seht, dass da ein Haufen Leute steht, dann drängelt nicht und macht es mir bitte nicht noch stressiger – und bitte, fasst mich nicht einfach irgendwo an", fordert er.

Vor Kurzem sorgte der Influencer auch mit einem weiteren ehrlichen Einblick für Aufsehen. In einer Story sprach er offen über seine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Finanzamt. Auf die Frage eines Fans, ob er selbstständig sei oder einer Arbeit nachgehe, verriet er: "Bin selbstständig damit." Doch dabei blieb es nicht. Er packte weiter aus: "Hab aktuell eine Betriebsprüfung. Beim Finanzamt gibt's extra eine Abteilung, die sich um Leute wie mich kümmert und alles auf Social Media verfolgt." Sogar ältere Instagram-Posts würden ihm jetzt vorgelegt, zu denen er Stellung nehmen muss. Trotzdem nahm die TV-Bekanntheit die Situation mit Humor: "Macht richtig Spaß, zu was ich jetzt alles Stellung beziehen muss."

IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar