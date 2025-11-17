Für die Gesundheit: Yungblud muss Tour-Daten absagen

Yungblud (28) hat seine Fans mit einer traurigen Nachricht überrascht: Der britische Musiker musste die verbleibenden Termine seiner "Idols World Tour 2025" absagen, nachdem ihm dies von ärztlicher Seite nahegelegt wurde. Am Samstag teilte er den Entschluss in seiner Instagram-Story mit, nachdem Tests seiner Stimme und Blutwerte Anlass zur Sorge gegeben hatten. Es habe sich um Routinetests gehandelt, doch diesmal sei klar geworden, dass er sich ernsthaft um seine Gesundheit kümmern müsse.

In seiner Nachricht brachte Yungblud seine Enttäuschung und seinen Schmerz über die Absage zum Ausdruck. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb er, betonte jedoch ebenso, wie wichtig es ihm sei, keine bleibenden Schäden zu riskieren. Geplant ist außerdem, die Tour im nächsten Jahr mit erschwinglicheren Shows in Mexiko und Lateinamerika fortzusetzen. In den USA sollen ebenfalls neue Termine folgen, was der Künstler in seiner Ankündigung voller Vorfreude bestätigte.

Bekannt für seine Energie und Leidenschaft auf der Bühne, hat Yungblud sich in den letzten Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Trotz seines Erfolgs legt er großen Wert darauf, nahbar zu bleiben. "Ich nehme die Liebe, Unterstützung und Energie anderer nie als selbstverständlich hin. Ihr wisst, dass ihr mir alles bedeutet. Aber ich brauche diese Zeit", schrieb er an seine Anhänger. Nun scheint Yungblud, der kürzlich wegen seines Auftritts bei den MTV Video Music Awards in der Kritik stand, seine Prioritäten klar zu setzen: Die Gesundheit steht an erster Stelle. Fans weltweit hoffen, dass er bald wieder voller Energie auf die Bühne zurückkehren kann.

Getty Images Yungblud, Musiker

Getty Images Yungblud, Juli 2024

Getty Images Yungblud und Steven Tyler zollen Ozzy Osbourne bei den MTV Video Music Awards Tribut, '25 New York.