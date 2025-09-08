Aerosmith und Yungblud ehren Ozzy Osbourne bei VMAs

Die MTV Video Music Awards 2025 standen ganz im Zeichen einer emotionalen Hommage an den verstorbenen Ozzy Osbourne (†76), den Fans liebevoll "Prince of Darkness" (Fürst der Finsternis) oder "Godfather of Metal" (Pate des Metal) nennen. Yungblud (28), der am Sonntag auf dem roten Teppich der UBS Arena in Elmont, New York, erschien, trug dafür ein besonderes Accessoire: eine Kreuzkette, die der Rocklegende Ozzy während seiner Karriere oft getragen hatte. Er sagte im Gespräch mit E! News: "Er ist hier bei mir. Ich habe sein Kreuz an, Ozzy für immer, Mann." Neben ihm ehrten auch Steven Tyler (77) und Joe Perry (74) von Aerosmith den verstorbenen Musiker mit einer emotionalen Performance.

Yungblud war einer der Hauptakteure, die Ozzys Erbe musikalisch wieder zum Leben erweckten. Die Performance von "Mama, I'm Coming Home" war für viele Anwesende ein Gänsehautmoment. Darüber hinaus wühlten die Stücke "Crazy Train" und Black Sabbaths "Changes" das Publikum auf. Ein besonderer Moment des Abends war, als Ozzys Sohn, der Schauspieler Jack Osbourne (39), eine rührende Videobotschaft sendete. "Ich wünschte, wir könnten heute Abend alle mit euch zusammen sein, um die großartige musikalische Reise meines Vaters zu feiern", betonte Jack, während er neben seinen Töchtern saß. "Ich weiß ganz sicher, dass es ihn unglaublich glücklich machen würde, zu sehen, wie diese großartigen Musiker sein Vermächtnis weiterführen und die nächste Generation von Rockern inspirieren."

Der Verlust von Ozzy Osbourne im Juli hinterließ eine große Lücke im Leben vieler Menschen, besonders in dem seiner Familie. Jack Osbourne hatte in der Vergangenheit oft von den letzten gemeinsamen Momenten mit seinem Vater in England erzählt und die schmerzhaften Erinnerungen an die Nachricht von seinem Tod beschrieben. Am 22. Juli dieses Jahres verstarb er im Alter von 76 Jahren – ein Verlust, der die Musikwelt tief erschütterte. Als prägende Figur des Rock beeinflusste er nicht nur stilistisch eine ganze Generation, sondern hinterließ auch auf persönlicher Ebene deutliche Spuren. Der Abend endete mit den Worten "Ozzy forever!", ein passendes Zeichen für den unvergesslichen Einfluss, den sein musikalisches Schaffen auf viele ausübte.

Getty Images Yungblud und Steven Tyler zollen Ozzy Osbourne bei den MTV Video Music Awards Tribut, '25 New York.

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Amanda Edwards/Getty Images for Discovery Jack Osbourne, Februar 2019

