Auszeit bei GZSZ: Anne Menden startet in die Babypause

Große Gefühle am Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Anne Menden (40) hat am 7. November ihren vorerst letzten Drehtag absolviert und verabschiedet sich in die Babypause. Die Schauspielerin, seit über 20 Jahren als Emily Teil der RTL-Erfolgsserie, erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Gustav Masurek (36) und zieht sich nun für die kommende Zeit aus dem Studioalltag zurück. Für die Fans heißt das: Anne bleibt trotz Pause noch bis Anfang 2026 auf den Bildschirmen zu sehen, dann greift die Serienplanung. "Der Abschied war sehr emotional – aber der Grund dafür könnte schöner nicht sein", sagte Anne im Gespräch mit RTL. Tränen flossen, diesmal nicht in der Rolle, sondern ganz privat – und die Vorfreude auf das neue Kapitel war spürbar.

Inhaltlich spitzt sich bei Emily vieles zu: Im Modekollektiv Female³ stehen Loyalität und Vertrauen auf der Kippe, gleichzeitig gerät die Beziehung zu Tobias unter Druck. "Für Emily wird es turbulent. Sie muss auf vielen Ebenen die Vertrauensfrage stellen und eine Entscheidung treffen, die ihr Leben grundlegend verändert", kündigte die Schauspielerin an. Ihr Ausstieg in der Story werde "heftig und sehr emotional". Am Set hat das Team die Schwangerschaft behutsam begleitet. "Zwischendurch hatte ich ein paar Tage, an denen eine Rippe blockiert war", erzählte Anne, betonte aber die Unterstützung aller Beteiligten. Was sie am meisten vermissen wird? "Den liebenswert-chaotischen Alltag" – und den legendären Filterkaffee aus der Studiopumpe. Was sie nicht vermissen wird: Maskenbeginn um 6:45 Uhr. Ihre Rückkehr hat sie schon im Blick: "2026 bin ich als Emily zurück!"

Privat stellt Anne die Weichen auf Ruhe, Nähe und Familie. "Sehr gemütlich: Kamin, Sofa, kuschelige Decke, Weihnachtsfilme und Snacks", beschreibt die Schauspielerin ihre Pläne für die nächsten Wochen. Seit ihrem ersten Drehtag mit 18 war "GZSZ" ein Fixpunkt in ihrem Leben, nun verschiebt sich der Fokus bewusst. Anne wirkt entspannt, wenn sie über ihr Tempo spricht: jeden Tag schauen, was ihr und dem Baby guttut. Und zwischen all der Vorfreude blitzt ihr Humor auf. Auf die Frage nach einem Comeback witzelte sie gegenüber RTL: "Ich wäre immer noch für eine kleine Explosion, und da ist sie wieder wie Phönix aus der Asche: Emily!" Bis dahin gehört die Bühne dem neuen Familienglück.

Anne Menden, Schauspielerin

Anne Menden und Gustav Masurek

Anne Menden und Gustav Masurek