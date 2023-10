Jacob Elordi schwärmt von Schauspielkollegin Cailee Spaeny

Das klingt bestimmt wie Musik in ihren Ohren! Jacob Elordi (26) etablierte sich wohl mit seiner Rolle in Euphoria als einer der beliebtesten Neuzugänge in Hollywood. Jetzt hat der Schauspieler den nächsten großen Auftrag am Haken. Im Film "Priscilla" wird er den King of Rock ’n’ Roll Elvis Presley (✝42) verkörpern. Immer an seiner Seite: Cailee Spaeny (26) alias Elvis' Frau Priscilla (78). Jacob kommt aus dem Schwärmen über seine Kollegin gar nicht mehr raus!

Der Australier und die "Pacific Rim"-Darstellerin haben sich am Filmset kennengelernt. Die Zusammenarbeit mit ihr sei ein Traum gewesen und er wisse, dass das Publikum sie lieben werde, erzählt der 26-Jährige im Interview mit InStyle. "Ihre Liebe zum Detail und ihre Sorgfalt bei der Arbeit sind erstaunlich", das mache sie für ihre Rolle Priscilla zur "einzig Wahren". Dank ihrer unglaublichen Sensibilität und Tiefgründigkeit habe Cailee in ihm "ein echtes Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Fürsorge geweckt, das der Beziehung, die [sie] im Film gespielt haben, sehr nahekommt."

Priscilla Presley äußerte im September bei den Filmfestspielen von Venedig, dass sie es ziemlich komisch finde, eine Verfilmung ihres Lebens zu sehen. Aber die Produzentin von "Priscilla" Sofia Coppola (52), habe ihren Job großartig gemacht. Ab dem 26. Dezember ist der Streifen in den deutschen Kinos zu sehen.

Getty Images Sofia Coppola, Priscilla Presley, Cailee Spaeny und Jacob Elordi

Getty Images Cailee Spaeny und Jacob Elordi

Getty Images Priscilla Presley in Venedig, 2023

