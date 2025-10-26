Jacob Elordi erzählt von extremem Gewichtsverlust für Rolle

Jacob Elordi (28), bekannt aus der Erfolgsserie Euphoria, hat über die "zermürbende" Vorbereitung für seine Rolle in der australischen Drama-Serie "The Narrow Road to the Deep North" gesprochen. Der Schauspieler verlor laut eigenen Angaben eine beachtliche Menge an Gewicht, um die physisch und emotional fordernde Rolle übernehmen zu können. "Mein Kopf war völlig durcheinander. Ich hatte diese Momente tiefster Qualen gegen drei Uhr morgens", verriet Jacob gegenüber Los Angeles Times. Besonders die körperlichen Schmerzen empfand er damals als belastend, doch rückblickend sieht er diese Erfahrungen als eine Art Vorteil für seine nächste große Rolle.

Jacob spielt in Guillermo del Toros (61) neuer Netflix-Produktion "Frankenstein" das berühmte Monster aus Mary Shelleys Klassiker. Während der Dreharbeiten sei die Qual, die er während der Vorbereitung zu "The Narrow Road to the Deep North" erlebte, eine unerwartete Inspiration gewesen. "Mir wurde klar, dass das ein Segen für 'Frankenstein' war, weil ich diese Gefühle, dieses Leiden, ausdrücken konnte", erklärte er. In der Neuinterpretation wird Jacob an seiner Seite von Oscar Isaac (45) zu sehen sein, der den Wissenschaftler Dr. Frankenstein spielt. Der Film wird ab dem 7. November auf Netflix verfügbar sein.

Auch abseits seiner aktuellen Projekte ist Jacob für seine Hingabe an seine Rollen bekannt. Der aus Australien stammende Schauspieler hat sich in den letzten Jahren mit komplexen und intensiven Charakteren einen Namen gemacht. Sein Durchbruch gelang ihm in jungen Jahren mit romantischen Komödien wie The Kissing Booth, bevor er in "Euphoria" und dem viel diskutierten Film "Saltburn" eine völlig andere Seite von sich zeigte. Fans dürfen gespannt sein, wie er sich nun in Frankensteins Monster verwandelt.

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler

Imago Jacob Elordi als Kreatur in Guillermo del Toros "Frankenstein"

Imago Oscar Isaac als Victor Frankenstein in Guillermo del Toros "Frankenstein"