"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marén fühlt sich eingeengt

In der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick sorgten Marén und Frank mit ihrer Trauung für emotionale Momente. Doch während sie ihre Flitterwochen auf Madeira verbringen, trübt sich die Stimmung des frisch vermählten Paares. Marén fühlt sich von Frank immer stärker unter Druck gesetzt und suchte das direkte Gespräch mit ihrem Mann: "Ich merke, dass du mich gerade einengst. Du nimmst mir einfach diese Luft zum Atmen." Auslöser war Franks frühes Liebesgeständnis, das Marén überforderte. Sie schilderte im Einzelinterview: "Das ist ganz schön viel, jemanden nach sechs Tagen 'Ich liebe dich' zu sagen. Für mich sind das drei ganz bedeutende Worte."

Der 61-Jährige zeigte sich sichtlich betroffen von den Vorwürfen und hinterfragte die gemeinsame Basis des Experiments. "Das ist schon ein richtiger Schlag in die Magengegend. Da fühle ich mich auch echt verletzt", gab er in einem separaten Interview zu. Im Gespräch mit Marén entgegnete er: "Das sind viele Vorwürfe. Du unterstellst mir, dass ich nichts für dich empfinde." Die 60-Jährige hingegen betonte, dass ihre Kritik nicht an seiner Echtheit, sondern an dem schnellen Tempo der Beziehung ansetze. "Ich weiß, dass du mich liebst, davon bin ich fest überzeugt", erklärte sie. Matching-Expertin Sandra Köhldorfer (44) rät beiden zu Geduld: "Beide müssen lernen, ein Tempo zu finden, das für beide passt. Hier ist eine offene Kommunikation der Schlüssel."

Bereits vor zwei Wochen sorgte das Paar für Aufsehen, als Marén am Traualtar feststellte, dass sie Frank schon aus einem früheren TV-Format kannte. Die 60-Jährige war sichtlich überrascht, ihren ehemaligen Kontakt plötzlich als Match präsentiert zu bekommen. "Alles im Leben hat seine Zeit", sagte Marén damals mit Blick auf das unerwartete Wiedersehen. Die beiden hatten bereits vor einiger Zeit telefoniert, doch der Kontakt war damals abrupt abgebrochen. Auch die Experten der Show zeigten sich damals überrascht und bestätigten, dass niemand von der früheren Bekanntschaft wusste. Für Frank war es eine glückliche Fügung: "Noch nie habe ich so schnell so viel Nähe aufgebaut."

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn