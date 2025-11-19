Ist "Hochzeit auf den ersten Blick" eigentlich gescriptet?

Die zwölfte Staffel der TV-Sendung Hochzeit auf den ersten Blick hat begonnen, und die frisch getrauten Eheleute Lina und Daniel wagen sich mutig in das einmalige Experiment. Die beiden begegneten sich das erste Mal überhaupt am Tag ihrer Hochzeit und wurden zuvor von Experten zusammengeführt. Nach ihrer Trauung verbrachten sie ihre Flitterwochen in Schweden, wo sie einander bei Aktivitäten wie dem Knäckebrot-Backen und dem Blumenkränze-Flechten besser kennenlernten. Doch eine Frage, die bei den Zuschauern immer wieder aufkommt, sorgt nun für Aufklärung: Ist die Sendung eigentlich gescriptet? Lina stellte bei Instagram klar, dass die Aktivitäten und Interviewfragen zwar vorgegeben seien, aber was die Teilnehmer daraus machen, liege ganz bei ihnen. Zudem betonte sie: "Ich habe mich nie zu etwas gezwungen gefühlt."

Neben dem Produktionsablauf sprachen Fans Lina auch auf eine mögliche Hürde in ihrer Verbindung mit Daniel an – die physische Distanz. Rund 500 Kilometer trennen ihre Wohnorte, was für Lina eine neue Situation darstellt, da sie bisher keine Fernbeziehung geführt hat. Sie erklärte, sie könne nicht ausschließen, dass sie die Herausforderung meistern könnten, doch wie es zwischen den beiden weitergeht, lasse sich nur in weiteren Folgen der Sendung beobachten. Ein weiteres Detail verriet Lina ebenfalls auf Instagram: Ihre Teilnahme an der Sendung geht letztlich auf eine Idee ihrer Mutter zurück, auch wenn sie sich selbst dafür anmeldete.

Bereits während der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Flitterwochen in Schweden hatte das frisch vermählte Paar erste Unsicherheiten erlebt. Beim gemeinsamen Bemalen von Dala-Pferdchen sollten Lina und Daniel einschätzen, wo sie ihre Beziehung gerade sehen. Lina verband das dritte Pferd mit Sonnenschein und Glück für die beiden, doch Daniel sah sie eher erst bei Pferd eins oder zwei. "Wir sind gerade wirklich am Anfang", gab der Bräutigam offen zu. Für beide wurde damit deutlich, dass ihr Tempo in der Beziehung unterschiedlich war – ein mögliches Konfliktpotenzial, das dem harmonischen Start einen Dämpfer verpasste.

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025