"Love Is Blind"-Alina ist eine ausgebildete Schauspielerin

Hinter einer "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin steckt noch mehr als anfangs vermutet. Alina Rothbauer, die in der Sendung den Teilnehmer Ilias datet, stellt sich dort als Kundenbetreuerin vor. Auch auf ihrem Instagram-Profil nennt sich die 28-Jährige "Coach und Mentorin für Online-Business" und teilt Beiträge zu Network-Marketing. Das sind allerdings nicht alle Berufswege der Reality-TV-Persönlichkeit: Wie auf der Social-Media-Seite der Schauspielschule Zerboni ersichtlich ist, ist Alina außerdem auch Schauspielerin. Ihre Ausbildung hat sie im Jahr 2020 abgeschlossen; vor und nach ihrer schulischen Laufbahn war sie in Film und Fernsehen tätig gewesen.

Bei ihren Fans sorgt diese Erkenntnis für gemischte Reaktionen. Einige der "Love Is Blind: Germany"-Zuschauer zeigen sich auf der Reddit-Seite der Sendung etwas verstimmt und vermuten hinter Alinas Teilnahme eine Marketingstrategie. "Das ist wirklich enttäuschend, wenn es stimmt und sie so in dieser Show agiert", schreibt ein Nutzer, während eine andere Person die Kandidatin verteidigt: "Um fair zu sein: Schauspielerin zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass sie keine Liebe sucht." Trotzdem lässt das Wissen über Alinas Ausbildung einige der Zuschauer ihre Absichten hinterfragen: "Oh mein Gott, das ist wirklich interessantes Zeug. Lässt mich sie definitiv anders sehen." Das Verhalten gegenüber ihrem Verlobten Ilias steht ebenfalls im Zentrum der Diskussion, und nicht wenige der Kommentatoren mutmaßen, ob Alina deshalb so nachsichtig mit Ilias ist, weil sie sich von der Sendung einen Karriere-Boost erhofft.

Der Immobilienmakler macht es ihr in der Sendung nämlich nicht leicht. Während Alina sich nur für ihn entscheidet, hat Ilias nämlich noch Augen für die Kandidatin Hanni. Obwohl sie und ihr Auserwählter Daniel miteinander glücklich zu sein scheinen, kann Ilias noch nicht von ihr ablassen. "Ich könnte jetzt sagen, dass da nichts ist, aber das wäre gelogen", gibt Ilias im Einzelinterview zu. Gegenüber seiner Verlobten ist er zunächst nicht ganz so ehrlich. Als Alina ihn auf seine Verbindung mit Hanni anspricht, beschwichtigt er sie mit den Worten: "Es gibt ja einen Grund, wieso ich hier mit dir liege."

Anzeige Anzeige

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

Anzeige Anzeige

Anzeige